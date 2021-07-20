نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا ووظائف على الأندرويد قد لاتعرفها وتجهل وجودها تعرف عليها واستفد منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا يستخدم هواتف الاندرويد ولايعلم جميع خواصها ونظامها ووظائف وامكانيات هاتفه واليوم ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني ننشر لكم وظائف وخواص في الاندرويد قد لايعرفها الكثير من مستخدمي الاندرويد، ونظام التشغيل أندرويد مليء بالعديد من الخيارات التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة فهي مخفية جيدًا، إليك كيفية الوصول إليها وكيفية تفعيله والاستفادة منها بكامل افادتها وبكل سهولة ويسر.

خطوات وكيفية تغيير أيقونات الإعدادات السريعة:

يتم تغيير أيقونات الإعدادات السريعة من خلال القائمة الموجودة أعلى الشاشة وكما هى بالصور، إذا لم تكن تستخدم جميع الإعدادات، فيمكنك اختيار الإعدادات المراد إظهارها أو إخفائها بالضغط على القلم حسب الصورة أسفله.

كيفية تغيير الخط :

من الممكن عرض محتوى الشاشة بطريقة مميزة للغاية حيث يمكن تغيير حجم وشكل النص كما تشاء إنطلاقاً من أندرويد 7، أصبح من الممكن اختيار حجم الخط : Setting > Display.

كيفية تشغيل الضوء مع الإشعار:

الإشعارات دائما ما يزعج أصحاب الهواتف ، أنت في انتظار رسالة مهمة، لكن في بعض الأحيان لا يمكنك سماع اهتزاز هاتفك أو رنينه، بدلاً من تفقد هاتفك الذكي كل لحظة، اختر الإشعار بالضوء من قائمة الإشعارات، قم بتمكين الخيار، لكي تحصل على ومضة الضوء عند وصول أي إشعار : Setting > Notification > More notification settings.

كيفية عرض النسبة المتبقية من البطارية:

البطارية في بعض الأحيان مصدر قلق. تمثل النسبة المئوية مقياس جد فعال لأخذ جميع احتياطاتنا بدقة، من قائمة البطارية، إختر تنشيط إظهار النسبة المئوية للبطارية : Setting > Battery.

كيفية الوصول إلى مدير الملفات المدمج:

يعمل أندرويد على تضمين مدير الملفات إفتراضياً في النظام، يمكنك العثور عليه من قائمة الصفحة الرئيسية من هاتفك أو إظهار سعة التخزين المتبقية من الإعدادات.

كيفية منع جميع الإشعارات المتعلقة بتطبيق ما:

تستخدم بعض التطبيقات نظام الإشعار للتواصل مع المستخدمين و لكن يمكن إساءة استخدامه في بعض الأحيان للحد من هذا المشكل، لا شيء أسهل، استمر بالضغط على الإشعار حتى تظهر قائمة تقترح حظر كل الإشعارات هذا التطبيق.

كيفية إستبدال شكل شريط التنقل:

يمكن تغيير القائمة السفلية شريط التنقل إنطلاقاً من الإعدادات، كاختيار زر واحد للرجوع إلى الوراء أو إلى الصفحة الرئيسية : Setting > System > System navigation .