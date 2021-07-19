سامسونج تعلن عن Z Fold الجديد الشهر القادم

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية والإلكترونيات معلومات تفيد بأن سامسونغ ستكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي في شهر أغسطس القادم.

وتبعا لحساب @evlеaks المعروف بتسريباته حول الأجهزة الإلكترونية الحديثة فإن الموقع الرسمي التابع لسامسونغ في روسيا نشر صورة ألمح فيها إلى أن موعد الكشف عن الهاتف المنتظر سيكون في 11 أغسطس القادم، حيث سيعقد حدث خاص في تمام الساعة (17:00 بتوقيت موسكو)، وسيكشف الحدث عن عدة أجهزة إلكترونية جديدة أخرى.

وكانت تسريبات انتشرت في الفترة الأخيرة قد أشارت إلى أن سامسونغ تنوي خلال حدثها المنتظر الكشف عن هاتفين جديدين قابلين للطي، أحدهما سيكون @evlеaks الذي سيحصل على شاشة أساسية من نوع Super AMOLED بمقاس 7.5 بوصة، وسيكون بإمكان المستخدم التحكم بهذه الشاشة والكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

كما يفترض أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 888 ، وذواكر وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير.

وسيكون هذا الهاتف شبيها من حيث الشكل بهواتف Z Fold الحالية، لكن واجهته الخارجية قد تزود بشاشة إضافية.