نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواتس اب الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة جديدة ومتطورة في المقال التالي
عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن تنزيل الواتس أب الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة مطورة، حيث أن يوجد العديد من المميزات العديدة للمواطنين المستخدمين الواتس الذهبي الجديد يمكن استخدام خاصية إخفاء الاسم والتاريخ عند نسخ رسالتين أو أكثر، حيث أن الواتس اب يقوم بتواصل جميع المواطنين سواء كان أصدقاء أو أقارب أو أصدقاء، حيث أن هذا الواتس أب الذهبي الجديد يعد أمر ضروري لجميع المواطنين يمكن للعمل، ويمكن استخدام الواتس أب أيضاََ بتنزيل الحالات الخاصة بالمستخدم، ولذلك تم الإعلان على أن الواتس اب الذهبي الجديد مستمر ودائم مع جميع المواطنين المستخدمين ويتم إستخدام طول اليوم.
تنزيل واتساب الذهبي الجديد 2021م :
يمكن على المستخدم تنزيل النسخة الجديدة من الواتس الذهبي الجديد، حيث أن هذه النسخة الجديدة تم تعديلها وتطويرها عكس النسخة الأصلية الموجود على جوجل بلاي والتي لم يتم تعديلها إلا لعدة مفتقدات من الواتس اب العادي، وفي الفترة الأخيرة الواتس اب الذهبي الجديد استطاع هذا التطبيق أن ينال على إعجاب الكثير من المستخدمين في فترة وقت قصير للغاية، وهذا بعد التعرف على العديد من المميزات العديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الواتس اب الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة جديدة ومتطورة، ويقدم العديد من المميزات العديدة للمستخدمين، وهذا خلاف الواتس أب العادي، حيث أن الواتس الذهبي الجديد يمكن استخدام خاصية إخفاء الاسم والتاريخ عند نسخ رسالتين أو أكثر، ويمكن تحديثه بشكل دوري ومستمر، ويمكن تفعيل جميع المميزات العديدة الجديدة، وهذا يعد متاح لا بحاجة إلى التحديث يدوياً على الإطلاق.
مميزات واتساب أب الذهبي الجديد :
- أن الواتس الذهبي الجديد أمن جداََ.
- الواتس الذهبي لا يستدعي تحميل نسخة حديثة بل يتم التحديث بشكل تلقائي.
- يمكن استخدام أكثر من من رقم واتس اب على نفس الواتس.
- يمكن على المستخدم عدم إظهار علامة الكتابة الآن.
- يمكن على المستخدم إخفاء استلام الرسالة.
- ويوجد ميزة قراءة الرسالة.
- حيث أن يمكن على المستخدم إخفاء تسجيل مقطع صوتي.
- حيث أن يمكن إخفاء كلمة ” متصل الآن”.
- يمكن على المستخدم استرجاع الرسائل المحذوفة.
- وإضافة إلى ذلك إرسال مقطع صوتي حجمه حوالي 100 ميجا.
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