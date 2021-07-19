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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة القران الكريم 2021 HD على كافة الأقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة قناة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، من القنوات التي تحظي بنسب مشاهدة عالية، وذلك نظرًا لما تقوم به القناة من إذاعة تلاوات متتابعة لكوكبة من المشايخ، أصحاب أفضل الأصوات على مستوي العالم الإسلامي، كما تقدم القناة تلك التلاوات على مدار اليوم، وذلك دون أي انقطاع، ويزداد الإقبال على الاستماع للقناة في المناسبات العظيمة كحلول شهر رمضان المبارك، كذلك مع قدوم مناسك الحج، وكذلك المتابعة المستمرة مع مناسك العمرة، وأكثر ما يميز تلك القناة، وهو القيام بالبث الحي من داخل الحرم المكي، حيث يتيح ذلك للمسلمين مشاهدة ومتابعة الحرم من الداخل، والتعرف كذلك على مناسك وشعائر الحج المختلفة.
تردد قناة القران الكريم
تم تأسيس قناة القرآن الكريم لتبث القرآن الكريم على مدار 24 ساعة، في الأول من شهر المحرم للعام 1431 هجرية، الموافق 17 ديسمبر عام 2009 ميلادية، وذلك في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث تقوم القناة ببث آيات الله من خلال نخبة من أفضل القراء، كما أن القناة تقوم بعملية البث من خلال الحرم، ولا تنتقل من المكان إلا في ظروف وقفة عرفة فقط، يمكن للجميع تنزيل القناة من خلال الترددات الخاصة، وذلك للاستماع لأكبر مجموعة من القراء وأفضلها على مستوي العالم الإسلامي، كما يمكن الاستماع إلى القناة بجودة صوت عالية.
تردد قناة القران الكريم من الحرم المكي
قناة القرآن الكريم هي قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بالبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ومنها النايل سات والعرب سات والهوت بيرد، حيث تتمتع القناة بدقة بث متميزة، حيث تبث بدقة HD، SD كما أن أكثر ما يميز تلك القناة، هو قيامها بالبث من داخل الكعبة، كما تتميز بدقة البث، أما عن الترددات الخاصة بالقناة فهي كالتالي :
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12149
|الاستقطاب
|افقي
|معدل الترميز
|25700
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|12149
|الاستقطاب
|25700
|معدل الترميز
|25700
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
|القمر الصناعي
|هوت بيرد
|تردد القناة
|12158
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|25700
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|القمر الصناعي
|ياه سات
|تردد القناة
|11747
|الاستقطاب
|افقي
|معدل الترميز
|25700
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12284
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|25700
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة القران الكريم 2021 HD على كافة الأقمار الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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