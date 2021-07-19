نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة القران الكريم 2021 HD على كافة الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، من القنوات التي تحظي بنسب مشاهدة عالية، وذلك نظرًا لما تقوم به القناة من إذاعة تلاوات متتابعة لكوكبة من المشايخ، أصحاب أفضل الأصوات على مستوي العالم الإسلامي، كما تقدم القناة تلك التلاوات على مدار اليوم، وذلك دون أي انقطاع، ويزداد الإقبال على الاستماع للقناة في المناسبات العظيمة كحلول شهر رمضان المبارك، كذلك مع قدوم مناسك الحج، وكذلك المتابعة المستمرة مع مناسك العمرة، وأكثر ما يميز تلك القناة، وهو القيام بالبث الحي من داخل الحرم المكي، حيث يتيح ذلك للمسلمين مشاهدة ومتابعة الحرم من الداخل، والتعرف كذلك على مناسك وشعائر الحج المختلفة.

تردد قناة القران الكريم

تم تأسيس قناة القرآن الكريم لتبث القرآن الكريم على مدار 24 ساعة، في الأول من شهر المحرم للعام 1431 هجرية، الموافق 17 ديسمبر عام 2009 ميلادية، وذلك في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث تقوم القناة ببث آيات الله من خلال نخبة من أفضل القراء، كما أن القناة تقوم بعملية البث من خلال الحرم، ولا تنتقل من المكان إلا في ظروف وقفة عرفة فقط، يمكن للجميع تنزيل القناة من خلال الترددات الخاصة، وذلك للاستماع لأكبر مجموعة من القراء وأفضلها على مستوي العالم الإسلامي، كما يمكن الاستماع إلى القناة بجودة صوت عالية.

تردد قناة القران الكريم من الحرم المكي

قناة القرآن الكريم هي قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بالبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ومنها النايل سات والعرب سات والهوت بيرد، حيث تتمتع القناة بدقة بث متميزة، حيث تبث بدقة HD، SD كما أن أكثر ما يميز تلك القناة، هو قيامها بالبث من داخل الكعبة، كما تتميز بدقة البث، أما عن الترددات الخاصة بالقناة فهي كالتالي :

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12149 الاستقطاب افقي معدل الترميز 25700 معامل تصحيح الخطأ 4/3

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 12149 الاستقطاب 25700 معدل الترميز 25700 معامل تصحيح الخطأ 4/3

القمر الصناعي هوت بيرد تردد القناة 12158 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 25700 معامل تصحيح الخطأ 6/5

القمر الصناعي ياه سات تردد القناة 11747 الاستقطاب افقي معدل الترميز 25700 معامل تصحيح الخطأ 6/5