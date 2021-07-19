نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الحج 2021 Saudi Al Haj في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة الحج بالمملكة العربية السعودية، من القنوات التي يرغب الكثير من المسلمين في جميع بقاع الأرض بالعلم على متابعتها، وذلك نظرًا لما تقوم به القناة من نقلها لشعائر الحج المختلفة، حيث تقوم القناة بعملية النقل المباشر لجميع مناسك الحج، ويزداد حجم المتابعة للقناة بسبب ما يشهده العالم من جانحة الفيروس المستجد، حيث تم العمل على تقليل الأعداد الوافدة لأداء فريضة الحج، وذلك حرصًا على المسلمين من انتشار العدوي بينهم، حيث يشهد الحج الكثير من الاختلاط بين جميع الأجناس، ومن كل دول العالم.

تردد قناة الحج

زادت أهمية قناة الحج في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الظروف التي تمر بالعالم حاليًا، والتي أثرت بالطبع على ظروف الحج، حيث تم التقليل من أعداد الحجاج لهذا العام، مما دعا الكثيرين للبحث عن قناة الحج، وذلك بهدف مشاهدة مناسك وشعائر الحج التي تقام داخل الأراضي السعودية، كما أن القناة تحظي بنسب مشاهدة عالية بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك

كما أن النقل الحي لتلك المشاعر، وعلى مدار اليوم يجعل الكثيرين يهتمون بالبحث عن الترددات الخاصة بالقناة، وذلك لمشاهدة الكعبة، وكذلك وقوف المسلمين بعرفة، ومشاهدة الطواف، حيث يجعل ذلك المسلم يعيش أجواء الحج المختلفة، ويشاهد في بث حي كل ما يدور داخل الكعبة المشرفة، كذلك يمكنه أن يشاهد كسوة الكعبة، والحجيج.

تردد قناة الحج 2021

قناة الحج من القنوات التي تشهد بحثًا كبيرًا عليها، وذلك من خلال الإنترنت، حيث تقوم القناة بعملية البث الحي والمباشر من داخل الكعبة المشرفة، مما يجعل المسلم يعيش روحانيات الحج، وقد عملت إدارة القمر الصناعي، مؤخرًا على تغيير بعض الترددات الخاصة بالقناة، ولكن يمكن العمل على تنزيل قناة الحج بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال جهاز الريسيفر الخاص بنا، وذلك حتى يتمكن الجميع من متابعة مناسك وشعائر الحج المختلفة، حيث تشمل خطوات تنزيل القناة ما يلي :

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 12015 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 4/3

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 19022 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 8/7