نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي يعلن عن ميزات جديدة في إصداره الأخير 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن تطوير نسخة الواتس اب الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة مطورة، حيث أن نسخة الواتس الذهبي الجديد تم تعديلها وتطويرها عكس النسخة الأصلية الموجود على جوجل بلاي، ولذلك هذا لم يتم تعديلها إلا لعدة مفتقدات من الواتس اب العادي، ولذلك تم الإعلان عن إعجاب الكثير من المواطنين المستخدمين الواتس الذهبي الجديد، وهذا في وقت قصير للغاية، حيث أن يمكن على جميع مستخدمي الواتس الذهبي الجديد، تحميل واتساب الذهبي الجديد، حيث أن من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم مميزات الواتس الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة 2021م

مميزات الواتس الذهبي الجديد :

يمكن للمستخدم تفعيل خدمة عدم ظهور علامة أنك تكتب الآن ” رسالة”. يمكن على جميع المستخدمين إخفاء الرسائل في حالة استلام الرسائل. يمكن إخفاء إن المستخدم قام بقراءة الرسائل. يمكن أيضاََ إخفاء أن المستخدم متصل الآن. يمكن إخفاء المستخدم عند القيام بتسجيل مقطع صوتي. يمكن على الواتس الذهبي الجديد القدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة. من مميزات الواتس الذهبي الجديد إرسال مقطع صوتي حجمه حوالي 100 ميجا. الواتس اب الذهبي أمن بقدر واتساب النسخة الرسمية. يمكن التحديث تلقائياً بشكل دوري.

ومن الجدير بالذكر أن الواتس اب الذهبي الجديد، يمكن على جميع المستخدمين تطبيق واتساب الذهبي الجديد، لأن الواتس الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة مطورة، حيث أن هذا الواتس الذهبي يوجد به العديد من المميزات الجديدة والقديمة، ومن المؤكد أن الواتس اب الذهبي الجديد، يتم تحديثه بشكل دوري ومستمر، وهي لكي يتم تفعيل جميع المميزات الجديدة، حيث أن هذا يتطور يتحدث بتلقائية دون الحاجة إلى التحديث يدوياً.

بالإضافة إلى ذلك أن يمكن تنزيل الواتس أب الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة مطورة، حيث أن يمكن التعرف على العديد من المميزات الجديدة، حيث أن الواتس الذهبي الجديد يمكن على جميع المواطنين المستخدمين الحصول على برنامج التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد أن جميع المواطنين يريدون استخدام الواتس أب بشكل دوري خلال اليوم، سواء كان الاستخدام للعمل أو التواصل الاجتماعي، ويوجد العديد من المستخدمين الواتس أب لكي يتم تنزيل الحالات تعبر عن حالته التي يمر بها الشخص.