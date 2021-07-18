نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إعادة هاتفك المسروق أو الضائع بالخطوات وكيفية إسترداده في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشتكي الكثير من سرقة هاتفكم وتعرض الكثير منا الى سرقة الهاتف المحمول من جيبه أو شنطته أو ممكن يكون ضياعه ولايعرف كيف يسترده او كيفية استرجاعه واليوم ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني سوف أوضح لكم كيفية إسترداد هاتفكم المسروق أو بعد ضياعه، فإذا ضاع هاتفك الذكي أو سرق، فمن الأفضل أن تتصرف بسرعة إليك بعض النصائح لتجنب سرقة بياناتك الشخصية أو إنتحال شخصيتك باستعمال رقمك الهاتفي، والمفروض اتباع عدة خطوات لتأمين خطك المسروق وبياناتك وممتلكاتك المرتبطة بجهازك وهاتفك، أول شيء فعله هو حظر بطاقة SIM الخاصة بك وجعلها غير صالحة للاستعمال ستكون أولويته هي الاتصال بمشغل شبكة الجوال والإبلاغ عن السرقة حتى يتم تعليق الخط. هذا قبل أن يستخدمه شخص آخر، فمن الأفضل حظر بطاقة SIM بسرعة لحماية نفسك من الأخطار الاحتيالية المحتملة، ثم نتبع خطوات معينة لرجوعه.

كيف يمكنك تعليق خط هاتفك بعد سرقته أو ضياعه:

عقب سرقة هاتفك أو ضياعه يجب عليك إتباع عدة خطوات لتأمين خطك وبياناتك المرتبطة بهاتفك ، قبل الإتصال بمشغل شبكة الجوّال، إبحث عن فاتورة هاتفك الأخيرة، ستجد معلومات أساسية، كاسم المستخدم أو رقم التعريف الزبون و أحظر رقم بطاقة تعريفك لإثبات أنك مالك الخط، حيث يمنحك كل مشغل للهاتف المحمول إمكانية تعليق الرقم الخاص بك إما عبر الهاتف أو صفحة الخدمات عبر الإنترنت ، أو مباشرة من وكالة خدمة الزبناء، وبمجرد التحقق من هويتك، سيقوم المشغل (على الفور تقريبًا) بحظر بطاقة SIM الخاصة بك سيصبح الوصول إلى خطك غير ممكن لأي مستخدم آخر، وسيُطلب منك طلب بطاقة SIM جديدة، وباتباع الخطوة السابقة قد آمنت خطك من عدم استخدام سارقه وعدم التمكن من سرقة محتوياتها أو بياناته او استخدامه في سرقة ارقام حسابك بالبنوك و تامينه تامين تام.

الاعلان عن سرقة هاتفك الذكي:

وعقب تأمين خطك وغلقه والإبلاغ في شركة المحمول الخاصة برقم هاتفك ، يجب في غضون يومين على الأكثر من فقدان هاتفك المحمول، أبلغ عنه في أقرب مركز للشرطة أو الدرك سيُطلب منك ملء نموذج الشكوى يحتوي على :

صانع وطراز هاتفك الذكي. رقم هاتفك المحمول واسم المشغل الخاص بك. ظروف فقدان الهاتف، التاريخ و الوقت والمكان بشكل رئيسي. رقم IMEI لهاتفك.

حيث يتطلب عند الابلاغ عن سرقة هاتفك لابد من الاحتفاظ بالسريال نمبر للجهاز او فاتورة الجهاز او علبة الجهاز لكي يسجل منه رقم سريال نمبر الجهاز لكي يتم استرجاعه، فلكل جهاز له رقم IMEI (الهوية الدولية للمعدات المتنقلة) هو رقم تعريف خاص بالاجهزة، يتكون من 15 إلى 17 رقماً. إنه فريد من نوعه ويسمح للسلطات المختصة بتحديد موقع الجهاز المحمول الخاص بك أو حظره أيضًا إذا لازم الأمر يكتب عادة تحت بطارية الهاتف الذكي الخاص بك يمكن التعرف عليه أيضًا عن طريق كتابة الرمز #06# على لوحة مفاتيح هاتفك بالطبع، إذا فقدت هاتفك الذكي ولم تسجل الرقم مسبقاً ! فلا داعي للذعر: يتم تسجيل IMEI بعلبة جهازك إذا احتفظت بها، ويجب عليك أخيرًا إرسال نسخة من تقرير الشكوى مع ذكر رقم هاتف IMEI إلى المشغل بمجرد استلامها، سيتم تسجيل الرمز ضمن الأجهزة المحمولة المسروقة، يوفر حالياً معظم مشغولون هذه الخدمة وبالتالي، سيتم قطع جميع الاتصالات المرسلة من هذا الهاتف من الناحية العملية، يُسمح بالحظر فقط في نفس البلد ؛ يمكن إعادة تشغيل هاتفك الذكي في أي مكان آخر في العالم، ومن خلال أجهزة البحث بوزارة الداخلية بعد عمل المحضر لمعرفة مكان الهاتف وإستدعاء من يحمله ومواجهته بالسرقة وإسترداد الجهاز وعمل محضر لحامله واسترجاعه لصاحبه.

اتصل بمصرفك وشركة التأمين الخاصة بك :

وعقب عمل محضر شرطة بخصوص سرقة محمولك يجب إبلاغ موظف البنك بسرقة محمولك وعدم فتح حسابك لاي شخص يتعامل مع البنك الا من خلالك شخصيا، وإذا كنت تستخدم خدمات NFC أو تربط بطاقة الائتمان بحساب AppStore / Google Play، فأخبر البنك الذي تتعامل معه عن فقدان / سرقة جهازك المحمول، من أجل وقف تفعيل بطاقة الائتمان المتضررة، فإذا كنت تملك تأمين على هاتفك المحمول، فأبلغ عن الحادث للتعرف على المزايا التي يحق لك الحصول عليها، يجب إحضار نسخة من الشكوى المحررة في مركز الشرطة.

إعلان السرقة عبر الأنترنت :

وضمان عدم استخدام هاتفك في أغراض ضارة بصاحب الهاتف أو من شأنها الضرر بسمعته وسلوكه ، يجب الإبلاغ على صفحات النت ويمكن تصنيف هاتفك ضمن الأجهزة المسروقة عبر الأنترنت، توفر الكثير من المواقع هذه الخدمة المجانية، وكذلك يجب عليك استخدام ميزة IMEI.info BLACKLIST الجواب سهل جدا :