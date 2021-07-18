تقارير تقنية تكشف عن ميزة جديدة في Galaxy Watch 4

كشفت تقارير تقنية جديدة أن الإصدار الجديد من ساعات شركة سامسونغ الكورية الجنوبية Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic سيوفر ضعف سعة التخزين مقارنة بالإصدارات السابقة، كما ستمتلك مجموعة شرائح Exynos W920 جديدة تماما تقدم أداء أكبر وكفاءة أفضل للطاقة.

وكانت شركة سامسونغ أصدرت ساعة Galaxy Watch 3 بسعة تخزين داخلية تبلغ 8 جيجابايت، لذا من المقرر أن تأتي ساعة Watch 4 بسعة تخزين 16 جيجابايت.

وأشار التقرير إلى أن السبب وراء التغيير هو التحول إلى نظام التشغيل Google Wear OS، إذ سيكون متجر Google Play مفتوحا للتطبيقات القابلة للارتداء، إذ من المحتمل أن يقوم المستخدمون بتخزين المزيد من التطبيقات بالإضافة إلى مساراتهم الصوتية.

كما أعلنت الشركة الكورية العملاقة أثناء الكشف واجهة المستخدم الجديدة One UI المستندة إلى Wear OS عن ميزة تظهر فيها جميع تطبيقات الهاتف الذكي على ساعة Galaxy Watch 4 أيضا؛ وستكون الترقية في سعة التخزين أمرا ضروريا.

ومن المقرر أن تحتوي سلسلة Samsung Galaxy Watch 4 على إصدار كلاسيكي، والذي سيكون له إطار دوار بسعر أعلى.

وتتوفر Galaxy Watch 4 بحجمين وهما 40 مم و 44 مم، ويباع الحجم الأصغر بسعر يتراوح ما بين 350- 370 يورو، في حين سيباع الإصدار الأكبر بسعر يتراوح ما بين 380- 400 يورو، كما ستكون متوفرة بالألوان الأسود والفضي والأخضر والذهبي.

وبالنسبة لإصدار Galaxy Watch Classic سيتوفر -أيضا- بحجمين للاختيار وهما: 42 ملم و 46 ملم، وسيباع الأول مقابل 470- 500 يورو، والثاني من 500- 530 يورو باللونين الأسود والفضي فقط.

ومن المقرر أن تأتي Watch 4 بميزة مقاومة الماء 5ATM ونظام تحديد المواقع العالمي وحماية Gorilla Glass DX +.

وبالنسبة للتصميم، يبدو أن تصميم Watch 4 سيكون مختلفا عن إصدار Watch 3 وأقرب في الشكل إلى Galaxy Watch 2 Active بمظهرها الأنيق وخطوطها المنحنية، إذ تنحني جوانب جسم الساعة وفقا لشكل المعصم، ويتم تثبيت الشريط تماما مثل: Watch Active 2.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد زران ماديان على الجانب الأيمن من الساعة، التي قد تأتي كذلك مزودة بإطار حساس للمس مثل: Active 2، ومن المتوقع -أيضا- أن تطلق الشركة ساعة Watch 4 في أوائل أغسطس/ آب المقبل.