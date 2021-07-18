ميزة ثورية على واتساب تخلص من هاتفك وإستمتع بالمراسلات

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عمر شويل - جدة في تطور مفاجئ لشركة واتس اب فقد أعلن تطبيق واتساب عن ميزة ثوية ستقلب الموازين بين تطبيقات المراسلة، فقد أعلن تطبيق “واتساب” للمراسلة عبر الهاتف الذكي، المملوك لشركة “فيسبوك” العملاقة، إطلاق تجربة تهدف إلى تحرير مستخدميه من الهواتف المحمولة وقيودها أعطال البطارية المألوفة، حيث يختبر تطبيق واتساب حاليا خاصية جديدة تسمح للمستخدمين، بتبادل الرسائل، من دون استخدام هواتفهم، حيث يربط استخدام التطبيق بالهواتف النقالة، حتى عند استخدامه عبر أجهزة أخرى مثل الكومبيوتر، حيث أوضحت الشركة التي يتجاوز عدد مستخدميها أكثر من 2.5 مليار مستخدم ، وأن الاختبار المحدود النطاق سيتيح للمستخدمين استعمال الخدمة على ما يصل إلى 4 أجهزة “غير هاتفية”، وفق ما جاء في بعض المواقع المتخصصة. ميزة استخدام واتساب إلى 4 أجهزة أخرى غير هاتفية في وقت واحد حتى لو نفدت البطارية:

فقد كان تطبيق واتساب يفعل فتح واتساب على أجهزة كمبيوتر او لاب توب “أجهزة مصاحبة” كأجهزة الكمبيوتر وغيرها، لكن التطبيق كان لا يعمل عليها إذا لم يكن الهاتف الذكي للمستخدم متصلا بالإنترنت أو إذا نفدت قدرة بطاريته، حيث شرح فريق المسائل الأمنية في “فيسبوك” في منشورواوضح فريق خبراء شركة واتساب أن هذه الميزة الجديدة تتيح استخدام “واتساب” على الهاتف “وما يصل إلى 4 أجهزة أخرى غير هاتفية في وقت واحد، وأشارت الشركة إلى أن “بنية واتساب الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة تزيل الحواجز” المتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة أو فقدانها الاتصال بالإنترنت، و”تُبقي على تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها بطريقة شفافة وآمنة”، ويوسع نطاق العمل بهذه الخاصية بعد التوصل إلى إدخال التحسينات إليها وهي الان تحت التجربة والتاكد من فاعليتها وتشغيلها بشكل يرضى جميع مستخدمي الواتساب، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، ثم السماح لجميع المستخدمين بالوصول إليها. طرح ميزة صور وفيديو لمرة واحدة في واتساب: من الجدير بالذكر فقد طرح تطبيق واتساب ميزات كثيرة في الفترة الأخيرة ومن أهم الميزات التي طرحها تطبيق واتساب ميزة مشاهدة صور وفيديوهات لمرة واحدة فقط، وبات في وسع كثيرين الآن مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق التواصل الفوري واتساب لمرة واحدة وأن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين إلا مشاهدتها مرة واحدة، وهذه الميزة كان يترقبها الكثيرون، ولا تزال الخدمة الجديدة في مرحلة الاختبار حتى الآن، كونها تحت الرصد والتجريب على بعض الأعداد الصغيرة من مستخدمي التطبيق في النسخة التجريبية من واتساب وعقب اختبارها على نطاق ضيق سوف تعمم ويتم تفعيلها على هواتف مستخدمي واتساب، حيث تسمح للصور والفيديوهات بأن تختفي من تلقاء نفسها لدى المستقبل في واتساب بعد فترة وجيزة من الزمن، وشرط ذلك أن يشاهدها المستقبل لمرة واحدة فقط، مما يتيح مساحة أكبر على الهواتف ويعمل على توفير البيانات وتقليل حجم استخدام الإنترنت على هواتفكم.

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