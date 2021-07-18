نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iphone 13 pro الرسمية وسعره في السعودية وموعد إصدار ايفون 13 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات iphone 13 pro ، أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن سلسة جوالات آبل ايفون الجديدة. السلسلة الثالثة عشر والجيل الجديد من آبل. حيث سوف تطلق 4 إصدارات وهم (ايفون 13، ايفون 13 ميني، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس). تحديثات كبيرة في المعالج والذاكرة العشوائية وإصدار نسخة ios. كما أيضا تغيير كبير في الكاميرات عن الأجيال السابقة من آبل. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض معا مواصفات ايفون 13 برو وسعره في المملكة العربية السعودية وموعد إطلاقه رسميا في السوق السعودي. كل ذلك سوف نسرده لك من خلال المقالة التالية فتابعوا معي.

مواصفات iphone 13 pro الرسمية

يأتي جوال iphone 13 pro من أبعاد طول 160.8 ملم وعرض 78.1 ملم وسمك 7.5 ملم. مما يزن مايقرب من 225 جراما.

من أبعاد طول 160.8 ملم وعرض 78.1 ملم وسمك 7.5 ملم. مما يزن مايقرب من 225 جراما. شاشة بمقياس 6.8 إنش من نوع super retina xdr oled. بدقة 2532 × 1170 بكسل، نسبة الطول إلى العرض 19.5:9. كما تستحوذ شاشة اللمس علي 87.4 من مساحة الواجهة للجوال. مع إمكانية 456 بكسل لكل بوصة. وتأتي علي الشاشة طبقة حماية مقاومة للطلاء والزيوت والخدش وضد بصمات الإصبع. كما تأتي بتردد 120 هرتز.

تأتي شاشة ايفون 13 برو بتقنيات حديثة مثل (Dolby Vision، Wide color gamut، True-tone).

أجهزة أستشعار حديثة بصمة وجة، تسارع، دوران، بوصلة، بارومتر.

معالج سداسي النواة من نوع apple a15 bionic بتكنولوجيا تصنيع 5 نانو متر. كما يأتي من معالج رسومي من apple gpu.

تأتي مواصفات ايفون 13 برو بثلاث إصدارات تخزينية النسخة الأولي من سعة تخزينية 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية. والنسخة الثانية 256 جيجا بايت سعة تخزين داخلي مع 6 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية. والنسخة الثالثة 512 جيجا بايت سعة تخزين داخلي و6 جيجا رام ذاكرة عشوائية.

بثلاث إصدارات تخزينية النسخة الأولي من سعة تخزينية 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية. والنسخة الثانية 256 جيجا بايت سعة تخزين داخلي مع 6 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية. والنسخة الثالثة 512 جيجا بايت سعة تخزين داخلي و6 جيجا رام ذاكرة عشوائية. يدعم الجوال خاصية NFC.

يدعم الجوال جميع الشبكات الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع، والجيل الخامس.

يأتي الجوال من شريجة واحدة من نوع نانو SIM. أو شريحتين حسب الدولة.

يدعم أحدث إصدار من بلوتوث 5.0.

ترددات WIFI (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot).

ميكروفون ثانوي لمنع الضوضاء أثناء المكالمات أو تصوير الفيديو.

سماعات خارجية ستريو و – Dolby Digital Plus.

نظام تشغيل حديث من آبل إصدار IOS 15.

– خدمات الدفع الإلكترونى “فيزا كارد، ماستر كارد، AMEX certified”.

مساعد صوتي من نوع SIRI.

مقاوم للماء حتي مسافة 6 متر لمدة 30 دقيقة علي هذا العمق وبشهادة IP68. كما أنه مقاوم للغبار.

الواجهة وظهر الجوال مصنوع من الزجاج المقاوم. وإطار قوي من الفولاذ.

كاميرا مواصفات ايفون 13 برو

يأتي جوال iphone 13 pro من 4 كاميرات خلفية و أثنين كاميرا أمامية هما كالتالي:

الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة عدسة تعريضة f/2.2 . والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، dual pixel PDAF (عريضه) كما لديها مثبت بصري OIS، وفتحة عدسة f/1.6 . والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل أيضا وبفتحة عدسة f/2.4. الكاميرا الرابعة والأخيرة مستشعر للعمق 3d tof. كما تقوم الكاميرات بتصوير فيديو بتقنية 4k و 1080 FHD.

أما بالنسبة لكاميرا ايفون 13 برو الأمامية فتأتي من أثنين كاميرا الأولي أساسية بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدستها f/2.2 والثانية مستشعر SL,3D.

بطارية مواصفات iphone 13 pro

تأتي بطارية جوال ايفون 13 برو الجديد من نوع ليثيوم أيون وبسعة أكبر من الأجيال السابقة التي صنعتها شركة آبل. حيث تأتي بطارية مواصفات iphone 13 pro بقوة 4000 مللي أمبير مثل جوال ايفون 13 وايفون 13 برو ماكس. كما تدعم الشحن السريع 20 وات. وأيضا تدعم شحن لاسلكي بقوة 18 وات وشجن لاسكلي عكسي بقوة 15 وات. كما تعمل البطارية في تشغيل الموسيقى فقط لمدة 90 ساعة متواصلة دون توقف.

موعد إصدار ايفون 13 برو في السعودية

من المقرر أن تعلن شركة آبل رسميا عن سلسة الجوالات الجديدة بعد تسريبات مواصفات iphone 13 pro في شهر أكتوبر القادم 2021. وبعد إزاحة الستار عن الجيل الجديد من الجوالات وخاصة هذه السلسلة. سوف يتم طرحها تدريجيا في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يتم طرحها في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر 2021 بعد الإعلان الرسمي مباشرة.

سعر ايفون 13 برو في السعودية

يختلف سعر ايفون 13 برو من دولة لأخري. ولكن من المتوقع أن يصل سعر النسخة الأولي من مواصفات iphone 13 pro سعة 128 جيجا في الأسواق السعودية إلي 5500 ريال سعودي. كما سيكون متوقع سعره عالميا حوالي 1600 دولار أمريكي. وسعره في جمهورية مصر العربية 25 ألف جنيها.

عزيزي القارئ زائر موقعنا المتميز لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات iphone 13 pro الرسمية من شركة آبل وسعره في المملكة العربية السعودية وموعد إصدار ايفون 13 برو الجديد في الأسواق. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.