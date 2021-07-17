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عمر شويل - جدة سعر آيفون 12 برو max في السعودية والمميزات والعيوب الخاصة به، حيث يعتبر هذا الهاتف واحد من أحدث الهواتف التي تم إطلاقها من قبل شركة آبل الرائدة في مجال الهواتف المحمولة، والجدير بالذكر أن هذا الهاتف كان نقلة في عالم التكنولوجيا والأجهزة اللوحية بسبب المميزات العديد الموجودة به.

سعر آيفون 12 برو max في السعودية

أعلنت شركة آبل عبر مؤتمر عقدته إدارة الشركة عن هاتف آيفون 12 برو max كأحد أهم وأبرز الهواتف التي تم إطلاقها مؤخراً، بعد نجاح سلسلة الهواتف المحمولة التابعة لشركة آبل.

وقد تميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات في الشكل الخارجي وكذلك في سعة التخزين وغيرها، حيث شمل كل من المتانة والشكل الأنيق، مما دفع الكثير من محبي الآيفون الرغبة الملحة في الحصول عليه.

ولقد تم طرح هذا الجوال في الأسواق السعودية بسعر يصل إلى 4000 ريال سعودي تقريبا، مما جعل الكثيرين يرغبون بشدة الحصول عليه نظراً لأن السعر المطروح به يتناسب بشكل كبير مع المواصفات المميزة للهاتف.

أهم مميزات آيفون 12 برو max

حصل هاتف آيفون 12 برو max الجديد على اهتمام كبير فور طرحه في الأسواق السعودية والعربية نظراً للمميزات الموجودة به، والتي تشمل الآتي:

يحتوي على ميكروفون ثاني متخصص في عزل الضوضاء.

القدرة على الشحن اللاسلكي وهي من المميزات التي يرغب بها الكثيرين من محبي الآيفون.

يحتوي على خاصية الشحن السريع.

يعزز هاتف آيفون 12 برو max الجديد العديد من شبكات الاتصال بما فيها شبكة الـ 5G.

يدعم خاصية استخدام شريحتين في الهاتف، وهذا على عكس الإصدارات القديمة من هواتف الآيفون.

تحتوي الشاشة الخارجية على طبقة تقي من الخدش.

يتميز تصميم آيفون 12 برو max الجديد بأنه مصنوع من الزجاج القوي المضاد للكسر كما أنه مزود بإطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل لحمايته عند السقوط.

أبرز مميزات هذا الهاتف أنه مقاوم للماء لفترة تصل إلى نصف ساعة بعمق 6 متر، وهو من أبرز الإنجازات التي تمكنت شركة آبل من الوصول إليها.

ما هي عيوب آيفون 12 برو max

لم يخلو هذا الإصدار من هواتف الآيفون من العيوب، ولكن على الرغم من ذلك فأنه يمكن التغاضي عنها نظرا لمميزاته العديدة، ومن هذه العيوب الآتي: