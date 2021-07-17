نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الذهبي وإضافات خرافية وكذلك استعادة الرسائل المحذوفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتساب الشهير هو أحد تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي التي تعمل على تسهيل عملية تبادل الصور والملفات وكذلك مقاطع الفيديو وهذا من خلال الدردشة كما أنه يعتبر من أقوى منافسي برامج المراسلة لديه شهرة كبيرة من جميع أنحاء العالم والذي يحصل على أكثر من عملية تحميل مختلفة على منصات وقوائم الهواتف الذكية من أجل سهولة استخدامه كما عمل مطوري البرنامج على اضافة نسخة جديدة والتي تسمى بـ (الواتساب الذهبي) وهي عبارة عن نسخة عالمية جديدة تحتوي على العديد من المزايا الغير مسبوقة في أي تطبيق من قبل كما أنها تضم عدد من الخاصيات الممتعة كما في الإمكان تفعيل الوضع الداكن المظلم.

أبرز مميزات الواتساب الذهبي :-

لدى تطبيق واتساب الذهبي الكثير من المميزات التي تجعل استخدامه سهل وميسر لدى جميع مستخدمينه وهذا من خلال شعوره بالراحة والخصوصية التامة لدى بياناته المسجلة على التطبيق كما إن هذه المميزات تجعل التطبيق مميز عن غيره حيث حشد جمهور كثير في تلك الفترة الأخيرة، ومن أهم تلك المميزات هي خاصية التخفي والتي تقوم بجعل علامة الظهور غير متصل بشكل دائم وذلك أثناء التواجد ونتيجة لهذا يكون في استطاعتك القيام بفتح التطبيق وكذلك مشاركة القصص والحالات دون معرفة الآخر كما إنه من أهم المميزات أيضاً خاصية قطع الأنترنت عن التطبيق والقيام بتصفح باقي التطبيقات بشكل طبيعي.

اضافات التطبيق الجديدة فيما بعد التحديث :-

كما إن التطبيق أصبح لديه عدد من اضافات جديدة والتي لم تكن مسبوقة من قبل ومن ضمن هذه الاضافات أنه يمكن لدى المستخدمين عمل مكالمة فيديو جماعية والتي تضم 8 أشخاص في آن واحد كما أن التطبيق بعد التحديث أصبح لديه خاصية ضد الحظر والتي تقوم بحماية المستخدم من حظر التطبيق من خلال ضبط الإعدادات من داخل البرنامج كما يمكن عمل نسختين من التطبيق وهذا من خلال رقم هاتف واحد كما أنه قد أصبح هناك إمكانية تعديل الصور قبل القيام بمشاركتها على الحالات اليومية وكذلك القيام بنسخ الروابط الخارجية والقيام بإضافتها في القصص اليومية وهكذا التحكم في وقت الظهور الخاص بها.