نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة شحن جواهر فري فاير الحصول على 600 جوهرة هدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات الإقبال من قبل اللاعبين على شحن جواهر فري فاير، والحصول على الجواهر والألماس الخاصة باللعبة الأشهر إلكترونيًا خلال الفترة الأخيرة، من أجل الشراء العناصر الأساسية والأسلحة والسكنات التي تم تضمينها مع التحديث الجديد، بالإضافة إلى الاستمتاع بالهدايا و المكافآت والجوائز الإضافية التي يمكن الحصول عليها عند الشحن، لاسيما مع إطلاق عدد من الحِزم والأحداث الجديدة، والتي كان آخرها سلسلة حزمة شينوبي، وسهولة الحصول على القسائم الذهبية، بالإضافة إلى حرب الإبادة والحصول على سلاح الرفراف المثالي.

حدث حرب الإبادة وسلاح الرفراف

وفي النسخة المعدلة للعبة وقبل أن نوضح لكم خطوات شحن جواهر فري فاير، أتاحت النسخة الماكس والفايتر منها، إمكانية تسجيل الدخول والاشتراك للمشاركة في حدث حرب الإبادة الجديدة، والذي يوفر الحصول على سلاح الرفراف الذي يتمتع بعديد المزايا الجديدة، لعل من أبرزها ثباته ودقته العالية عن الإطلاق على الهدف، كما وفرت للاعبين النشطين من الحصول على الهدايا والجواهر الإضافية، مع العلم أن الهدايا تصل إلى 600 جوهرة عند الشحن كحد أقصى من الموقع الرسمي بتسجيل رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب.

شحن جواهر فري فاير

أما بالنسبة لـ شحن free fire 2021، فيوجد الشحن المجاني والشحن المدفوع، إلا أن الأخير يكون أكثر مصداقية وضمانًا للحصول على ما تريد من جواهر، دون الوقوع تحت طائلة النصب والخداع والهاكرز، وللحصول على الجواهر بشكل أكيد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game

اختيار اسم الدولة أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

اختيار اللعبة التي تريد شحنها وهي فري فاير.

الربط مع حسابك على التواصل الاجتماعي.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني وليكن عن طريق البطاقة.

كتابة رقم الـ id.

اختيار عدد وكمية الجواهر.

معرفة المقابل المادي لقيمة الشحن الجديد.

الضغط على موافق.

الاشتراك في حرب الفضائيين

كما يمكنك الحصول على العديد من الجوائز والهدايا خلال حدث حرب الفضائيين الذي سيتم طرحه، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وسيتم إضافة عدد من الأسلحة المخصصة التي تناسب هذا الحدث.