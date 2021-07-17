نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هواتف الأندرويد وكيفية حل مشكلة تعطل تطبيق جوجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم أهمية سلامة محرك البحث جوجل إلا أنه قد حدث تعطل على بعض هواتف الأندرويد و حل مشكلة تعطل جوجل في هواتف الأندرويد يكون مقالنا اليوم ومن موقع ثقفنى نكتب عن كيفية تفادي تعطل محرك جوجل على هواتفكم، وإذا كنت تواجه مشكلة تعطل تطبيق جوجل في هاتفك مع ظهور رسالة خطأ، فأنت لست وحدك وظهرت العديد من التقارير التي تفيد بأن التطبيق يعاني من عدم الاستقرار عبر هواتف أندرويد، وبينما يبدو أن شركة جوجل على دراية بالمشكلة، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمعالجة المشكلة في الوقت الحالي، حتى تتفادى أي عطل أثناء استخدامك للبحث على محرك جوجل والعمل على هاتفك بأفضل إمكانيات بأسرع ما يكون.

تعطل تطبيق جوجل:

تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه استخدام هواتف الأندرويد تعطل محرك جوجل فهي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه المستخدمين مع التطبيق في الوقت الحالي هي حدوث الأعطال عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وإصدارات أندرويد، ويبدو أن سبب العطل ناتج عن تحديث جديد، حيث أثر الخطأ في إصدارات متعددة من التطبيق التي يمكن أن تختلف اعتمادًا على الهاتف الذي تستخدمه وإصدار نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك، ويمكن أن تتسبب مشكلة تعطل تطبيق جوجل أيضًا بحدوث أعطال في تطبيقات جوجل الأخرى مثل تطبيق عدسة جوجل أو البودكاست أو حتى المساعد الصوتي وذلك لأن هذه التطبيقات تتميز بكمالها التام مع تطبيق جوجل.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت:

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت عليك باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد. انتقل إلى التطبيقات والإشعارات. اضغط على خيار عرض جميع التطبيقات. ابحث عن التطبيق في قائمة التطبيقات ثم اضغط عليه. في الشاشة التالية اضغط على خيار التخزين وذاكرة التخزين المؤقت. اضغط على خيار محو سعة التخزين أو إدارة السعة. اضغط على خيار محو كل البيانات.

خطوات إلغاء تثبيت تحديثات تطبيقات جوجل:

هناك طريقة لإصلاح الخطأ والعمل على تجنب توقف محرك جوجل على هواتفكم وهي إلغاء تثبيت آخر تحديث تسبب في حدوث المشكلة. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيق مطولًا، ومن القائمة التي تظهر لك، اضغط على زر i للوصول إلى صفحة الإعدادات. اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة. من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار إلغاء تثبيت التحديثات. اضغط على خيار موافق.

خطوات تحديث التطبيق لتفادي التعطل:

حيث بدأت شركة جوجل لتجنب مشكلة تعطل المحرك بطرح الإصدار 12.24 من التطبيق، حيث من المتوقع أن يعمل هذا التحديث الجديد وتفعيله على حل المشكلة نهائيًا، ويمكنك تنزيل التحديث يدويًا من متجر جوجل بلاي، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق متجر جوجل بلاي في هاتفك. ابحث عن التطبيق سواء بكتابته في مربع البحث أو عرض التطبيقات المثبتة. اضغط على خيار تحديث.

وإذا كان هاتفك قد تم فيه تعطيل التطبيق سابقًا، فإنك بين خيارين إما حذف التطبيق من هاتفك أو العمل على تحديثه وتحميل أحدث نسخة أو معالجته، وهناك خيار تفعيل قابل للضغط عليه، ومن ثم اضغط على خيار تحديث وفي حال كنت لا ترى زر تحديث التطبيق، فيمكنك المحاولة مرة أخرى في غضون بضع ساعات أو بضعة أيام.