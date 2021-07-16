 موقع رسمي لشحن شدات ببجي pubg mobile بعد التحديث الأخير 2021

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، من أكثر ما يحتل المركز الاول في البحث في الوقت الحالي هو شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، وكان ذلك بعد تزايد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يعُد هناك خدمة شحن الشدات في اللعبة، لكن قد صدرت تصريح رسمي من قبل المسؤولين في الوطن العربي في لعبة ببجي أن الشدات متواجدة ولم يتم إلغاء تلك الخدمة، وكل هذا ليس له أي أساس من الصحة، وقد جاء هذا الخبر من بعض المواقع المزيفة والتي تريد أن تضُر اللعبة، او تريد ان تجذب اللاعبين إليها عن طريق الاعلان انها الوحيدة التي ستتيح خدمة شحن الشدات>

لذلك فإن إدارة اللعبة قد أعلنت أنه لم يتم اعتماد اي شدات سيتم شحنها عبر موقع آخر غير الموقع الرسمي، والجدير بالذكر أن لعبة ببجي قد تم انشاؤها بداية من عام 2017 وقد كانت متاحة للهواتف الاندرويد فقط، لكن منذ منتصف عام 2018 ميلاديًا قد أصبحت اللعبة متاحة على اجهزة الايفون والاندرويد والبلاي ستيشن، ومنذ ذلك الحين وقد حصلت على شعبية كبيرة.

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

يمكن لجميع اللاعبين القيام بشحن شدات لعبة Player Unknown’s Battlegrounds أو كما يطلق عليها في الوطن العربي لعبة “ببجي” للقيام بشراء الأزياء والاسلحة داخل اللعبة، حيث ان تلك الشدات تُعتبر عملات وهمية يتم تداولها بين اللاعبين داخل اللعبة، بالاضافة إلى ذلك فإن خدمة شدات ببجي قد تمت إضافتها منذ نزول اللعبة بحوالي سنتين، حيث ان شحن الشدات كان متوافر في عام 2019 ميلاديًا.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي