نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إطلاق ايفون iPhone 13 والتسريبات والسعر والأخبار حول احدث جوالات Apple في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد اقتربت مجموعة iPhone 13 الجديدة من Apple ، وتشير بعض التسريبات إلى انه سيتم طرح الجوالات الجديدة من Apple في مرحلة ما من شهر سبتمبر 2021. ومع ذلك ، لا يتعين عليك الانتظار حتى ذلك الحين لتسمع عن iPhone 13 الجديد. حيث أن ظهرت بعض التسريبات iPhone 13 من مجموعة متنوعة من المصادر خلال الأشهر القليلة الماضية ، ولدينا الآن صورة واضحة لبعض مواصفات iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 mini. ستجد في مقالتنا بعض المعلومات حول كل طراز من طرازات iPhone الجديدة.

ايفون iPhone 13

تاريخ الإصدار: من المتوقع سيتم إصدار ايفون 13 سبتمبر 2021 على الأرجح وهذه طبقا ألي بعض التسريبات التي نسمعها عن iPhone 13 ، ولكن لم يتم التصريح بشكل واضح بعد تاريخ الإطلاق أو الإصدار الدقيق. أفضل تخمين لدينا طبقا للتسريبات هو أنك ستسمع عن iPhone الجديد في 7 أو 14 سبتمبر.

السعر: توقع سعرًا مشابهًا لمجموعة iPhone 12 ، مع تسريب واحد يشير إلى أنه سيكون هو نفسه تمامًا. بدأ سعر iPhone 12 mini – أرخص أجهزة iPhone لعام 2020 – بسعر 699 دولارًا / 699 جنيهًا إسترلينيًا / 1199 دولارًا أستراليًا ، بينما تكلف iPhone 12 Pro Max 1099 دولارًا / 1099 جنيهًا إسترلينيًا / 1849 دولارًا أستراليًا.

التصميم: سوف يكون التصميم مختلف في بعض الاجزاء عن جوال iPhone 12 ،ومن المتوقع أن الشركة ستغير تصميم الكاميرا الخلفية. ويبدو أنه سيحتوي على عدسة قطرية على الهاتفين الأرخص ثمناً ، ولكن من المقرر إلى حد كبير أن يكون مشابهاً لهواتف العام الماضي.

الألوان: قد تظهر Apple بعض الظلال الجديدة مع سلسلة iPhone 13 ، وهناك نسختان مشاعان هما اللون الوردي والبرتقالي. إلى جانب ذلك ، نتوقع رؤية ظلال مماثلة للجيل الأخير ، مثل اللون الأرجواني والأسود والأبيض.

العرض: من المتوقع أن تظل أحجام الشاشة ودقتها كما هي عبر مجموعة منتجات iPhone 13 ، ولكن يشاع بشدة أن كل من iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max سيصدران معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز. هذا يعني أن الصورة على هذه الشاشات ستكون أكثر سلاسة من أجهزة iPhone السابقة.

وهذه احدث التسريبات التي توصلنا إليها وهنا نكون قد انتهينا من مقالنا عن موعد إطلاق ايفون iPhone 13 والتسريبات والسعر والأخبار حول احدث جوالات Apple