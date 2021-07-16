نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Steam Deck جهاز الألعاب المحمول ومواصفات الجهاز وموعد نزوله بالأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Steam Deck جهاز الألعاب المحمول ، منذ قليل أعلنت شركة Valve عن إصدار جهاز ألعاب محمول جديد وأطلقت عليه أسم ستيم ديك، والذي سوف يكون متوفرأ في الأسواق المحلية والعالمية، وتأتي ميزة جهاز Steam Deck بأنه يمكنه من تشغيل ألعاب الكمبيوتر بكفاءة عالية، ومزود بخيارات لسهولة التحكم أثناء اللعب من خلال إزراع التحكم ولوحات للتحكم عن طريق اللمس، والجزء الأمامي للجهاز يحتوي على أزرار ABXY ، ومستشعر الجيروسكوب الذي يتحكم في الحركة، وميكروفونات مدمجة كما يحتوي الجهاز من الخلف على 4 أزرار.

مواصفات جهاز Steam Deck

يأتي الجهاز بشاشة قياسها 7 بوصة مع دقة 1280×800. الجهاز يعمل على نظام تشغيل SteamOS والذي يستخدم تقنية بروتون Proton الذي يتوافق مع أجهزة الويندوز. يأتي معالج الجهاز من AMD وهي رباعية النواه مع معالج رسومي AMD RDNA 2 ثماني النواة. الذاكرة العشوائية للجهاز LPDDR5 والتي تصل سعتها إلى 16 جيجا بايت. الذاكرة التخزينية لجهاز Steam Deck لها 3 إصدارات 64 +256 +512 جيجا بايت، مع إمكانية تزويد المساحة الداخلية عن طريق كارت ميموري خارجي microSD. يوفر الجهاز تقنية الواي فاي Wi-Fi. ويدعم أيضاً البلوتوث 5. يدعم منفذ للسماعات خاص 3.5 ملم. مزود بـ USB من نوع Type C قدرته 45 وات أثناء الشحن. المميز في جهاز Steam Deck هو إمكانية توصيله بلوحة مفاتيح مع وفأرة لتشغيله كجهاز كمبيوتر. يمكن أيضًا توصيله بشاشة من الخارج تصل دقتها إلى 60 هرتز في حالة الـ 8K أو 120 هرتز في حالة 4K. بطارية الجهاز قوية، حيث يمكن تشغيلها حتى 8 ساعات.

سعر Steam Deck جهاز الألعاب المحمول

سوف يتوفر جهاز ستيم ديك في شهر ديسمبر أي في نهاية عام 2021 في بعض البلدان، ومن المرجح أنه سوف يتم توفيره في أنحاء العالم في مُقتبل عام 2022، وهو الآن متوفر في الولايات والمتحدة ويمكن حجزه وطلبة من Steam وهذه هي الأسعار في الولايات المتحدة: