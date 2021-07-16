نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخفاء كل ما تريد واتساب الذهبي Whatsapp Gold تحديث إصدار 9.40 نسخة مطورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث إصدار تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold نسخة 2021 ومعرفة جميع مميزاته ، هو ما يريد الحصول عليه الكثير من مستخدمي التطبيق وبرنامج التواصل الاجتماعي واتساب ، فهناك الكثير من الأشخاص يستخدم تطبيق الواتساب الذهبي بشكل يومي على مدار الـ24 ساعة ، منهم من يستخدمه في المحادثات والتواصل الاجتماعي التي تخص عمله، والبعض يستخدم واتس آب الذهبي لمراسلة الأهالي والأصدقاء، وهناك الكثير يقوم بتنزيل واتساب الذهبي من أجل وضع بعض الحالات التي تعبر عن حالته التي يمر بها الشخص، ومن خلال هذه الصفحة سوف نوضح لكم كيفية تنزيل واتس آب الذهبي والتعريف بجميع ميزاته النادرة.

تطوير نسخة واتساب الذهبي التحديث الجديد

تعديل النسخة الجديدة من تطبيق واتس آب الذهبي فهي نسخة تم تعديلها وتطويرها بخلاف النسخة الأصلية الموجود على جوجل بلاي والتي لم يتم تعديلها إلا لعدة مفتقدات من الواتس اب العادي، وقد استطاع التطبيق أن ينال على إعجاب الكثير من المستخدمين في فترة زمنية قصيرة جداً ولم حيث لم يتجاوز عدة أسابيع حتى أصبح عليه إقبال العديد من الأشخاص من جميع دول العالم، ويمكن تحميل واتس اب الذهبي Whats App Gold من خلال المواقع الإلكتروني وتحميل كل تحديث أيضاً والتعريف بجميع المميزات التي يمتلكها هذا التطبيق.

ميزات واتساب الذهبي إصدار 9.40

يمتلك تطبيق واتس آب الذهبي العديد من الميزات الجديدة والقديمة ، فهذا التطبيق يتم تحديثه والتعديل بشكل دوري وتفعيل كافة الميزات الجديدة التي تظهر عليه من دون الحاجة ليتم تحديثها يدوياً، ومن مميزات واتس آب الذهبي أنه آمن بقدر تطبيق واتس اب النسخة الرسمية، كما لا يستدعي تحميل نسخة حديثة بل يتحدث تلقائيًا، ومن ضمن الميزات الأخرى إمكانية تشغيل أكثر من رقم واتس آب على نفس التطبيق تصل إلى ثلاثة أرقام.

وأيضاً تفعيل عدم الظهور علامة أنك تكتب الآن”typing”، وإخفاء أن الرسائل قد تم استلامها أي علامة الصح الزرقاء، إخفاء ميزة أنك قد قمت بقراءة الرسائل، إخفاء أنك تقوم بتسجيل مقطع صوتي، إخفاء انك متصل الآن، قدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة، يمكنك من ارسال مقطع صوتي حجمه 100 ميجا.