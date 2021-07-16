نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كنوز تكبيرات العيد على النايل سات وعرب سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كنوز تكبيرات العيد على النايل سات وعرب سات 2021 التي بدأ البحث عليها مع بدء الأيام المباركة من شهر ذي الحجة 1442، التي تبدأ فيها أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من تكبيرات “الله أكبر الله أكبر والله الحمد” حيث تنقل قناة كنوز هذه الاحتفالات والتكبيرات طوال اليوم على ترددها الجديد، في هذا التقرير سنقدم لكم احدث ترددات تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات.

قناة كنوز تكبيرات العيد

هناك العديد من القنوات الفضائية الإسلامية التي تقدم برامج دينية متميزة فمن افضل هذه القنوات التي يلقي بمشاهدتها الملايين في العالم هي قناة كنوز واحدة من القنوات الفضائية التي تعمل على مدار الساعة دون توقف إشارة البث، كما أن القناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلي نقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك في بث مباشر، يذكر أن وقفة عرفات هذا العام ستوافق الإثنين 20 يوليو 2021، التاسع من شهر ذي الحجة 1442ه‍، ونذكركم أن قناة كنوز ليست القناة الوحيدة التي تنقل تكبيرات العيد فهناك قنوات أخري ذكرناها في تقريرنا السابق بعنوان تردد تكبيرات العيد2021.

تردد قناة كنوز على القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم استقبال إشارة بث قناة كنوز تكبيرات العيد من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10728.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كنوز على القمر الصناعي عرب سات

تستطيع مشاهدة قناة A Knouz knouz كما تم تسميتها على قائمة الاستقبال، من خلال ضبط التردد الجديد لها وذلك عن طريق الدخول إلي الإعدادات ومن ثم تحديد القمر الصناعي عرب سات وتسجيل التردد كالتالي:



التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يمكنكم الإطلاع على أسماء قنوات تكبيرات العيد الجديدة المتاحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فمن بين القنوات الحديثة التي تنقل التكبيرات والتهليلات الجميلة بأصوات رائعة قناة العراب أيضاً.

وصلنا إلي نهاية موضوعنا الذي قمنا فيه بشرح أحدث تردد قناة كنوز تكبيرات العيد على النايل سات وعرب سات 2021.