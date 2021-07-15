نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف أوبو رينو 5 برو 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هاتف أوبو رينو 5 برو في السعودية، أعلنت شركة الهواتف الشهيرة شركة Oppo عن إطلاقها للنسخة الجديدة من هواتف أوبو رينو وهو هاتف أبو رينو 5 برو، حيث يتميز الهاتف بالكثير من الخصائص والمميزات التي تجعله بالنسبة للبعض الأفضل في فئته والتي تجعله مميزًا عن باقي هواتف أوبو رينو، نوضح لكم جميع مواصفات Oppo Reno 5 pro وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 2021.

خصائص هاتف Oppo Reno 5 pro أوبو رينو 5 برو

كما ذكرنا فإن الهاتف العديد من المزايا والخصائص وهذه مواصفات أوبو رينو 5 برو:

نوع المعالج في هاتف أبو رينو 5 برو هو Snapdragon 720G الذي يعمل بتكنولوجيا ثمانية نانو الذي تقدم شركة كوالكم. سعة البطارية التي يتمتع بها الهاتف تصل إلى 4130 مللي أمبير. الكاميرا الأمامية في الهاتف جودتها 44 ميجا بكسل. ودقة تصوير الفيديو من هاتف أبو رينو 5 برو تصل إلى 2160 بكسل. أما عن الكاميرا الخلفية فهي كاميرا رباعية أما عن جودة الصور بها فهي 64 ميجا بكسل والثانية 8 ميجا بكسل والثالثة 2 ميجا بكسل والرابعة 2 ميجا بكسل. الذاكرة الصلبة في الهاتف سعتها 128 جيجا بايت وسرعة الهاتف 8 جيجا رام. يسمح بشبكات الاتصال جميعها حتى شبكة الجيل الرابع فقط. أما عن وزن الهاتف فهو خفيف حوالي 171 جرام وبالنسبة لأبعاده فهي 7.7 ملم لسمك الهاتف و159.1 ملم لطول الهاتف أما عن عرض الهاتف فهو 73.3 ملم. صنع الهاتف من مادة البلاستيك المصنفر. تدعم البطارية خاصية الشحن السريع وقوتها خمسون واط. نوع شاشة هاتف أبو رينو 5 برو هي AMOLED ومساحتها 6.4 بوصة. نظام التشغيل بالهاتف هو الأحدث نظام أندرويد 11.

سعر هاتف Oppo Reno 5 pro في السعودية

يقدم هاتف أوبو رينو 5 برو في السعودية بسعر 2799 ريال سعودي، ويقدم معه كتيب التعليمات وسماعة أذن مع شاحن قوته 65 واط وكذلك يقدم سكرينة قوية وجراب لحفظ ظهر الهاتف وجميعها محتويات مجانية تقدم مع الهاتف، حيث تسعى شركة أوبو دائما في توفير أفضل الأجهزة بهدايا مختلفة مجانية لأنه من الصعب إيجاد الملحقات الأصلية الخاصة بالجهاز لهذا تقدمها الشركة مع الجهاز مجانًا.