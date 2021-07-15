نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر samsung s22 ultra وموعد نزول سامسونج اس 22 الترا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة samsung s22 ultra ، الهاتف الأحدث من شركة سامسونج الذي سوف يتم توافره في الأسواق قريبا، وذلك بمناسبة تطوير شركة سامسونج لهاتفها السابق samsung galaxy s21 ultra 5g الذي حقق أعلي مبيعات سابقا، كما ينافس هاتف سامسونج اس 22 الترا هاتف iphone 13 pro max الوحش الجديد من شركة أبل عالمية، كما يأتي الهاتف بمميزات وتطويرات كبيرة أهمها هو جودة الكاميرا الأساسية التي تصل إلى 200 ميجا بكسل لتصوير ذات جودة عالية جدا، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ( 5g )، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات s22 ultra وسعرة في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات samsung s22 ultra

وزن الهاتف 227 جرام .

يبلغ طول الهاتف 165.1 * وعرض 75.6 * السمك 8.9 ملم .

يدعم الهاتف راديو fm، كما يدعم أيضا خاصتي ( nfc, infrared port ) .

يدعم هاتف سامسونج اس 22 ( s pen ) .

( s pen ) . الهاتف مقاوم للماء والغبار حتي 1.5 متر لمجة تصل إلى نصف ساعه .

كما يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع ( nano sim ) .

الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث وشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس .

الخامات المستخدمة في تصنيع واجهة هاتف samsung galaxy s22 ultra من الزجاج، مع ظهر زجاجي أيضا وهيكل من الألومنيوم .

من الزجاج، مع ظهر زجاجي أيضا وهيكل من الألومنيوم . يأتي الهاتف بشاشة من نوع ( amoled )، بحجم 6.8 إنش، بدقة 1440 * 3200 بكسل، كما يبلغ عرض الشاشة بنسبة 20:9 لتحل نسبة 89.8% من وجهة الشاشة الأمامية .

كما تأتي شاشة الهاتف بطبقة حماية من زجاج غوريلا، كما تدعم خاصية الوضع الليلي وحماية البصر .

يأتي هاتف galaxy s22 ultra بثلاثة إصدارات : الإصدار الأول : بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام . الإصدار الثاني : بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام . الإصدار الثالث : بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام .

بثلاثة إصدارات : الهاتف لا يدعم خاصية زيادة المساحة التخزينية .

كما يأتي هاتف samsung galaxy s22 ultra 5g بمعالج من نوع ( exynos 2100 )، بتكنولوجيا 5 نانو متر ثماني النواة، مع معالج رسومي من نوع ( mali-g78 mp14 ) .

بمعالج من نوع ( exynos 2100 )، بتكنولوجيا 5 نانو متر ثماني النواة، مع معالج رسومي من نوع ( mali-g78 mp14 ) . يأتي الهاتف بثلاثة ميكروفونات لعزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفه عامه .

شبكة الواي فاي تأتي بهذه الترددات (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot ) .

إصدار البلوتوث في الهاتف هو 5.2، كما يدعم خاصية A2DP, LE, aptX HD .

يدعم هاتف samsung s22 ultra 5g خاصية ( gps ) لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخري , BDS .

خاصية ( gps ) لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخري , BDS . كما يدعم الهاتف مستشعر البصمة الموجود أسفل شاشة الهاتف، كما يدعم معظم المستشعرات الأخري مثل التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة .

أنظمة الحماية في الهاتف ( التعرف على الوجه، وكلمة السر، والنمط، وبصمة الإصبع ) .

السماعات الخارجية لهاتف s22 ultra samsung تأتي من نوع ستيريو .

تأتي من نوع ستيريو . يأتي الهاتف بمنفذ usb من نوع 3.2 Type-C كما يدعم خاصية On-The-Go .

الهاتف يأتي ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير .

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 65 وات .

يأتي هاتف s22 ultra 5g بنظام تشغيل ( android 12 ) .

بنظام تشغيل ( android 12 ) . كما يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الفضي .

مواصفات كاميرا جوال samsung s22 ultra

الهاتف يأتي بكاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 200 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل .

كاميرا هاتف s 22 ultra الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k .

الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k . أما الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4k .

سعر سامسونج S22 Ultra

سعر سامسونج S22 Ultra عالميا للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، هو 1500 دولار أمريكي .

عالميا للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، هو 1500 دولار أمريكي . أما سعر النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في مصر، هو 24000 جنيه مصري .

ثمن Samsung Galaxy S22 Ultra النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في السعودية، هو 5650 ريال سعودي .

النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في السعودية، هو 5650 ريال سعودي . ثمن النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في الإمارات، هو 5500 درهم إماراتي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات وسعر هاتف samsung s22 ultra في المملكة العربية السعودية .