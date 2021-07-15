نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة المفاجأت أهم ميزة على واتساب دعم متعدد الأجهزة بدون الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما واتساب في المقدمة بطرح ميزات متعددة لعملائها ومستخدمي تطبيق الواتساب إلا أنها فاجئت الجميع بميزة غير عادية وهي ميزة دعم متعدد الاجهزة بدون الهاتف، فقد بدأ واتساب، أخيرا بدفع تحسين ميزة رئيسية تعترف بها خدمة المراسلة الفورية المملوكة لشركة فيسبوك، بأنها كانت طلبًا رئيسيًا من المستخدمين لسنوات طويلة، وبحسب ما أعلنته بعض المواقع التقنية، فقد طرح واتساب يوم الأربعاء الماضي، اختبارًا تجريبيًا عامًا محدودًا، لتحسين قدرته على دعم الأجهزة المتعددة، حيث يتيح تحديث واتساب الجديد، لمستخدميه لأول مرة استخدام الخدمة على ما يصل إلى أربعة أجهزة غير هاتفية دون تشغيل الهاتف المسجل أو الاتصال بالإنترنت بطريقة أخرى.

مميزات خاصة ب ميزة دعم متعدد الأجهزة بدون الهاتف:

فقد أوضح المتحدث باسم شركة واتساب لبعض مواقع التقنية المتخصصة، أن دعم الأجهزة المتعددة، لا يمكن أن تحتوي على هاتف آخر، أي أن المستخدم سيتمكن من تشغيل حسابه على ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة، ما بين الأجهزة اللوحية أو متصفحات الويب على جهاز الكمبيوتر، ولن يستطيع تشغيله على هاتف ذكي آخر، ويوفر واتساب دعمًا للاستخدام متعدد الأجهزة، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمة في وقت واحد، على سبيل المثال، من متصفح الويب أو تطبيق سطح المكتب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين، ولكن يتطلب توافق دعم الأجهزة المتعددة حاليًا إتصال الهاتف بالإنترنت، عند إستخدامه على جهاز جديد.

كيفية عمل ميزة دعم الأجهزة المتعددة:

ومن الجدير بالذكر فقد كان من أسباب استغراقها وقتا طويلا في تطوير ميزة دعم الأجهزة المتعددة، قالت شركة واتساب: “إنها طورت تقنيات جديدة تضمن أنه حتى عند استخدام خدمة المراسلة على أجهزة متعددة، ستتم مزامنة الرسائل مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف، وهو إنجاز نادر في السوق حاليًا”،وكتبت الشركة عبر حسابها على موقع تويتر:” لتحقيق مستوى الأمان المشفر، كان على الشركة إعادة التفكير في بنية واتساب، وتصميم أنظمة جديدة لتمكين تجربة مستقلة متعددة الأجهزة مع الحفاظ على الخصوصية والتشفير الشامل، ويتم تشفير كل رسالة على حدة باستخدام جلسة التشفير زوجية محددة مع كل جهاز، ولا يتم تخزين الرسائل على الخادم بعد تسليمها للطرف الآخر”.

توضيح من شركة واتساب خاص بالميزة:

من الجدير بالذكر فقد قال المتحدث باسم الشركة، إن هذه الميزة أيضا لا تغير كيفية استخدام واتساب للنسخ الاحتياطية السحابية للمستخدمين، وأضاف المتحدث إن الآلية التي نستخدمها لمزامنة الرسائل وبيانات التطبيقات الأخرى عبر أجهزة المستخدم مستقلة عن النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بنا”، ولم تحدد واتساب التاريخ الذي تخطط فيه لطرح هذه الميزة لجميع المستخدمين، وتخطط الشركة لبدء إضافتها كميزة تجريبية قابلة للاشتراك لعدد صغير من المستخدمين على إصدارات مستقرة من التطبيق أيضًا.