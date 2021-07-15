نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويتر تلغي ميزة فليت الشهر المقبل وذلك بعد 8 أشهر فقط من إطلاق الميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خبر صادم لمحبي وعشاق ومستخدمي تويتر فقد أعلنت شركة تويتر أنه سيتم رسميًّا إلغاء ميزة فليت، وذلك ابتداء من 3 أغسطس المقبل، وذلك بعد 8 أشهر فقط من إطلاق الميزة، وبحسب ما أعلنه الموقع رسميًّا، فإن الخدمة سيتم إلغاؤها اعتبارًا من 3 أغسطس المقبل، في حين يجري العمل على تطوير خدمات جديدة،ومن الجدير بالذكر أن خدمة فلت لا تتوفر Fleets إلا لتطبيقات نظامي التشغيل iOS وAndroid.

خدمة فليت ومزاياها التي ستختفي:

فقد أوضح الموقع في بيان مقتضب وقصير: كنا نأمل أن تساعد فليت المزيد من الأشخاص على الشعور بالراحة عند الانضمام إلى تويتر، ولكن منذ أن قدمنا ​​الخدمة للجميع، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين يستخدمونها، وكانت شركة تويتر قد أطلقت خدمة فليت قبل ثمانية أشهر فقط بعد اختبارها في عدد قليل من الأسواق، وأهم ما يميز خدمة فليت :

صُممت Fleets للاستخدام في تطبيقات الهواتف المحمولة بنظامي Android وiOS. تظهر Fleets على شكل دوائر في الصف أسفل أيقونة القائمة وأعلى ‏‫الخطّ الزمنيّ لديك. لا يمكن إعادة تغريدها ولا التفاعل معها في شكل ردود عامة. يمكن التفاعل معها بالقلوب أو الإبهام لأعلى. يمكن أن تحتوي أي Fleet على نصوص أو مقاطع فيديو أو ملصقات أو صور. يستطيع الأشخاص الرد على Fleet الخاصة بك عن طريق النقر فوق “إرسال رسالة‬‏‫” أو أيقونة إيموجي في أسفل Fleet. إذا كانت الرسائل الخاصّة لديك مفتوحة، فبإمكان أي شخص التفاعل مع Fleets الخاصة بك أما إذا قمت بإغلاق الرسائل الخاصّة، فلن يستطيع التفاعل مع Fleets الخاصة بك إلا الأشخاص الذين تتابعهم. يمكنك اختيار تشغيل الرسائل الخاصّة أو إيقافها لأي Fleet تنشرها. يستطيع الأشخاص الذين لديهم إمكانية وصول إلى Fleets رؤية Fleets الخاصة بك بطريقتين. إذا تابعوك، فستظهر Fleets الخاصة بك في الشريط الجديد أعلى الخط الزمنيّ لصفحتهم الرئيسية. يستطيع أي شخص، بإمكانه رؤية تغريداتك، عرض Fleets الخاصة بك من ملفك الشخصيّ، وذلك عن طريق النقر فوق صورة ملفك الشخصيّ. إذا كانت تغريداتك محميّة، فستكون Fleets الخاصة بك محميّة أيضًا. لحذف Fleet، حدد “حذف Fleet” وستتم إزالة المنشور. يمكنك اختيار كتم Fleets أو كتم Fleets والتغريدات عن طريق الضغط المستمر على أيقونة Fleet للشخص الذي تريد كتمه ضمن شريط Fleet.

مشاركة المنشورات على تويتر من خلال ميزة فليت:

وظهرت الميزة بشكل بارز في الجزء العلوي من التطبيق، وكانت تسمح للأشخاص بمشاركة منشورات وصور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة، وهي تعتبر مشابهة لخدمات سناب شات، والخدمة الستوري التي تم إطلاقها عبر فيسبوك وإنستغرام، ولقيت انتشارًا واسعًا، ومن الجدير بالذكر فقد أعلن مسؤولي تويتر أننا نحتفظ بنسخة من كل Fleet وبث مباشر في Fleet تم إرسالها، لفترة محدودة بعد انتهاء صلاحيتها أو حذفها حتى نتمكن من فرض عقوبات ضد أي Fleets يتبين انتهاكها لقوانين وإذا تبين انتهاك أي Fleet أو بث مباشر قوانيننا، فقد نمدد فترة احتفاظنا بنسخة منها لإعطاء الفرصة للشخص لتقديم التماس بشأن الانتهاك إذا اعتقد أنه كان خطأً.