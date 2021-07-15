الكشف عن مميزات هاتف نوكيا X10

كشف ملصق ترويجي رسمي جديد لشركة نوكيا عن مزايا عديدة لهاتف نوكيا إكس 10 – Nokia X10، والذي من المقرر أن تصدره الشركة رسميا في نهاية هذا الشهر، وتحديدا في الـ27 من تموز/ يوليو.

وبحسب المظهر المبدئي الذي ظهر في الملصق الترويجي، قد يتميز هذا الهاتف الذكي الجديد بميزات قوية وجسم متين، فضلا عن وحدة كاميرا دائرية مميزة.

ووفقا لموقع ”جيزمو أفريقيا“، تشير التلميحات إلى أن نوكيا ستستخدم نوعا من التكنولوجيا الحديثة لجعل الغطاء الخلفي أكثر متانة وصلابة.

ويُظهر مقطع فيديو قصيرا نشرته نوكيا شكل الهاتف الأنيق، ويبدو أن تصميم الكاميرا الخلفية سيكون مشابها جدا لكاميرا هاتف Nokia X20 من الفئة الاقتصادية، والذي يأتي مع معالج من Snapdragon 480 كوالكوم ومعالج رسوميات من نوع Adreno 619.

ويأتي هاتف Nokia X10 مع شاشة مقاس 6.67 بوصة من نوع LCD وجودة FHD+ مع دقة 2400×1080 بكسل ونسبة عرض 20:9، فيما يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 11.

وتبلغ أبعاد الهاتف 168.94×79.7×9.1 ملم، كما يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 480 من كوالكوم، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 جيجا بايت، ومعه سعة تخزين داخلية 128 غيغا بايت.

وبالنسبة لـ ”الكاميرات والعدسات“، يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية دائرية رباعية العدسة، بما في ذلك: عدسة رئيسة تبلغ دقتها 48 ميغا بكسل، والعدسة الثانية ذات زاوية رؤية واسعة بدقة 5 ميغا بكسل، وعدستان أخريان 2 ميغا بكسل.

كما يتميز الهاتف ببطارية قوية سعتها 4470 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

وبحسب التقارير، ميزت شركة نوكيا سلسلة هواتف Nokia X بأحدث التقنيات لمنح المستخدمين تجربة ممتازة، إذ تستخدم هذه السلسلة أحدث معالجات كوالكم، ومستشعر Zeiss البصري، كما تعتمد على تصميم قوي والمزيد من التقنيات المتطورة.

جدير ذكره أن شركة نوكيا عانت من فترة ركود طويلة، ولم تكن قادرة على ترك بصمة مهمة في السوق، وحين استحوذت HMD Global على الشركة، كانت هناك توقعات وآمال عالية للشركة، ولكن منتجات الشركة التي شملت Nokia 8 Sirocco وNokia 9 PureView لم تؤد للتأثير المرغوب فيه، إذ كان من المفترض أن تكون هذه الهواتف الذكية رائدة.. ولكن مواصفاتها كانت متوسطة.