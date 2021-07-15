نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية قرآن 2021 على الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية قرآن 2021 تعتبر واحدة من أهم القنوات الدينية، وتنافس في شهرتها تردد قناة العراب على النايل سات، وذلك في نقل القرآن الكريم بأصوات أعداد كبيرة من القراء المشهورين في العالم العربي، كما أنها تعمل على نقل القرآن على مدار اليوم والساعة، بالإضافة إلى كونها تقوم بنقل الشعائر الدينية، وخصوصًا تلك التي نستقبلها في أوقات الحج، سواء الوقوع بجبل عرفات أو الطواف وغيره من المناسك، ولذلك سنطلق لكم تردد قناة القرآن الكريم السعودية على الأقمار الصناعية.

تردد قناة السعودية قرآن 2021

لقد زاد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة السعودية قرآن HD نايل سات وذلك من أجل حرص الجميع على متابعة الأجواء التي تمر بها مكة المكرمة الآن من استقبال حجاج بيت الله الحرام من المملكة نفسها، وذلك بسبب انتشار الفيروس المستجد، وحرصًا على تطبيق التباعد الاجتماعي.

ومن الحرم المكي نستطيع متابعة كل ما يحدث حول الكعبة والطواف حولها من المسلمين والاستمتاع بتلك المناسك التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وتعتبر قناة القرآن الكريم السعودية أحد أهم القنوات التي تنقل تلك الأحداث، وهي من القنوات الحكومية، التي تذاع على مدار اليوم والساعة.

تردد قناة السعودية قرآن HD نايل سات

تعمل قناة السعودية للقرآن الكريم على نقل الصلوات الخمس من الحرم المكي، لذلك فهي من أفضل القنوات الدينية، ومنذ أن تم نقل القناة على النايل سات وهي تعمل على تغطية مناسك الحج بأعلى جودة صوت وصورة أيضًا، بالإضافة إلى أنها القناة المميزة في نقل أصوات المقرئين من بينها الشيخ عبد الرحمن السديس.

وقد انطلقت القناة في عام 2009، ويمكن استقبالها من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على المعلومات التالية:

التردد 12284 أو 12149 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي

قناة السعودية قرآن تردد عرب سات

ويمكن استقبال القناة على العرب سات من خلال:

التردد 112015 معامل الترميز عمودي معامل الاستقطاب 27500

فاستمتع بمتابعة وكذلك ضبط تردد قناة السعودية قرآن كريم من أي مكان، من أجل الاستمتاع بأصوات الشيوخ المشاهير على مدار اليوم والساعة، وذلك من أجل الحصول على الراحة النفسية أثناء تلاوة القرآن الكريم وأثناء متابعة الشعائر الدينية.