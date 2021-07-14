الاشتراك في رويال باس الذهبي ببجي موبيل مجاناً بطريقة مضمونة

الاشتراك في رويال باس الذهبي ببجي موبيل ، تعد ببجي موبيل من أشهر الألعاب من عام 2017 وحققت نجاح كبير في وقت قصير جداً ، ووصل عدد لاعبين ببجي إلي 400 مليون وأكثر من ذلك في جميع دول العالم، كل دور يتكون من 100 لاعب وتكون من مجموعات كل مجموعة تتكون من 4 أفراد ثم يقوموا بطلوع إلى الطائرة للنزول في المكان المختار عند النزول يقوموا المجموعات بتجميع الأسلحة والذخيرة لدفاع وقتل المجموعات الأخرى حتي يتبقى اخر مجموعة هي التي تحصل على اللقب وتكسب المنافسة ويوجد العديد من اللاعب بداخل ببجي مثل quick match ,domination اليوم سوف نتحدث عن كيفية الاشتراك في رويال باس الذهبي .

الاشتراك في رويال باس الذهبي

ما هو الرويال باس ؟ معنى الكلمة باللغة العربية هو الممر الملكي أو العرض الموسمي التي تقوم بتقديمه اللعبة في كل موسم، تقوم اللعبة بتحديد مهام يومية وأسبوعية يقوم اللاعب بتنفيذها للحصول على الجوائز والهدايا العديدة مثل (EXP -BP -RP) وملابس بشكل مختلف وقتية والأسلحة المميزة والقنابل التي تمكنك من الوصول إلي مستويات عالية بداخل لعبة ببجي، والتغلب علي باقي اللاعبين بسهولة وقتلهم بداخل اللعبة، وضمان نجاح مجموعتك، في التالي نقدم طريقة الاشتراك في رويال باس ببجي .

كيفية الاشتراك في الرويال باس

يوجد في لعبة ببجي نوعان من الرويال باس، يمكنك الاشتراك بهم، ولكن تحت شروط معينة ومحددة وهما: