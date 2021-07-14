نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في رويال باس الذهبي ببجي موبيل مجاناً بطريقة مضمونة في المقال التالي
الاشتراك في رويال باس الذهبي ببجي موبيل ، تعد ببجي موبيل من أشهر الألعاب من عام 2017 وحققت نجاح كبير في وقت قصير جداً ، ووصل عدد لاعبين ببجي إلي 400 مليون وأكثر من ذلك في جميع دول العالم، كل دور يتكون من 100 لاعب وتكون من مجموعات كل مجموعة تتكون من 4 أفراد ثم يقوموا بطلوع إلى الطائرة للنزول في المكان المختار عند النزول يقوموا المجموعات بتجميع الأسلحة والذخيرة لدفاع وقتل المجموعات الأخرى حتي يتبقى اخر مجموعة هي التي تحصل على اللقب وتكسب المنافسة ويوجد العديد من اللاعب بداخل ببجي مثل quick match ,domination اليوم سوف نتحدث عن كيفية الاشتراك في رويال باس الذهبي .
الاشتراك في رويال باس الذهبي
ما هو الرويال باس ؟ معنى الكلمة باللغة العربية هو الممر الملكي أو العرض الموسمي التي تقوم بتقديمه اللعبة في كل موسم، تقوم اللعبة بتحديد مهام يومية وأسبوعية يقوم اللاعب بتنفيذها للحصول على الجوائز والهدايا العديدة مثل (EXP -BP -RP) وملابس بشكل مختلف وقتية والأسلحة المميزة والقنابل التي تمكنك من الوصول إلي مستويات عالية بداخل لعبة ببجي، والتغلب علي باقي اللاعبين بسهولة وقتلهم بداخل اللعبة، وضمان نجاح مجموعتك، في التالي نقدم طريقة الاشتراك في رويال باس ببجي .
كيفية الاشتراك في الرويال باس
يوجد في لعبة ببجي نوعان من الرويال باس، يمكنك الاشتراك بهم، ولكن تحت شروط معينة ومحددة وهما:
- الرويال باس المجاني: هو أول نوع من الرويال باس يمكنك الحصول علي الرويال باس المجاني في المستويات أقل من ال 60 و50 ، يصبح عندها الرويال باس متاح لجميع اللعبين داخل اللعبة دون قيود وتعد وبطريقة مجانية من خلال (Royal pass point card) أسهل طريقة للأشتراك في الرويال باس الذهبي.
- الرويال باس الذهبي الغير مجاني: هذا النوع بعد إنجازك للمستوى ال60 ، ليس مجاني ومتاح فقط لمن يقوم بشرائه من خلال متجر شدات ببجي، وهو شراء شدات بأسعار وعروض مختلفة من خلال الفيزا أو بطاقة الائتمان الخاصة بلاعب من اجل شحن شدات ببجي بالطريقة الذهبية عليك أن تقوم بشحن عملة الUC و شراء بطاقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاشتراك في رويال باس الذهبي ببجي موبيل مجاناً بطريقة مضمونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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