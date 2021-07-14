- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث هاتف بالأسواق هاتف آيفون 13 سعره و مواصفاته ومميزاته وعيوبه في المقال التالي
نوضح لكم أحدث ما أصدرته شركة آبل هاتف آيفون 13 أحدث إصدار، وتشير التقارير إلى أن آبل تمكنت من تقليص حجم نظام كاميرا True Depth المستخدم في FaceID، بالإضافة إلى نقل سماعة الأذن إلى الحافة العلوية للهاتف، وذكرت التقارير أن كاميرا آيفون 13 تحتوي على فتحة عدسة f1.8، أقل من f2.4 عبر آيفون 12، وتشمل العدسات أيضاً تركيزاً تلقائياً وتثبيتاً بصرياً للصورة OIS، ما يساعد على مقاومة الاهتزاز. ومن غير المؤكد ما إذا كانت نفس التقنية تصل إلى الكاميرا الأمامية أم لا، وظهرت ميزة OIS مع العدسة المقربة لهاتف آيفون 12 برو ماكس ولكن مع آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، تكون ميزة OIS موجودة ضمن العدسات الواسعة والواسعة للغاية، ويشير التقرير كذلك إلى أن الشاشة ستكون بمواصفات أعلى ومتميزة حيث من المنتظر أن تصل إلى معدل 120 ميجا هرتز لتصبح الأعلى بين هواتف آبل السابقة، كما أنه من المنتظر أن تكون البطارية ذات سعة تشغيل أكبر، وكذلك إلى امتلاك الهاتف سعة تخزين خرافية تصل إلى 1 تيرا بايت أي تعادل القدرة التخزينية لحاسوب كامل في يدك، في حين تظهر التسريبات امتلاك الهاتف كاميرا عملاقة 13 ميجا بكسل بجانب وصول RAM إلى 4 جيجا، كما تشير التسريبات إلى أن سعره سيكون 1230 دولار.
مواصفات طرحتها شركة آبل لهاتف آيفون 13:
- لم يعلن عن الهاتف رسميا، متوقع أن يعلن عنه في أكتوبر، 2021.
- الهاتف مصنع من خامات الزجاج في الأمام والخلف (طبقة جوريلا جلاس)، مع إطار من الإستانلس.
- الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.
- الهاتف يدعم نظام الدفع الإلكتروني من أبل (Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified.
- يدعم شبكات الجيل الخامس.
- يدعم تركيب شريحة إلكترونية و شريحة نانو سيم.
- أبعاد الهاتف هي 146.7 × 71.5 × 7.4 مم ووزنه 162 جرام.
- الهاتف يأتي مع شاشة بحجم 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED.
- الشاشة تأتي بدقة عرض (1125 × 2436) بيكسل، كثافة البيكسلات (455) بيكسل لكل بوصة.
- الشاشة بها طبقة حماية ضد الخدوش من نوع oleophobic coating.
- الشاشة بها ميزات (120 هرتز معدل تحديث – Dolby Vision – HDR10+ – Wide color gamut – True-tone – بها 625 شمعة سطوع).
- يعمل الهاتف بنظام ابل للايفون iOS 15 وهو أحدث إصدار سيأتي به الهاتف.
- معالج الهاتف Apple Bionic A15 سداسي الأنوية بتردد ( 2x Icestorm 3.1 GHz + 4x Firestorm 1.8 GHz).
ميزة سعة تخزين ايفون 13 بسعات مختلفة:
- 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام.
- 256 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام.
- 512 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام.
- لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.
- يأتي الهاتف مع سماعات مكبرة ستيريو.
- يدعم الاتصال الشبكي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot.
- إصدار البلوتوث 5.2, A2DP, LE.
- نظام تحديد المواقع العالمي بإصدارات A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS.
- يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).
- يأتي مع منفذ شحن وتوصيل Lightning, USB 2.0.
- يدعم الهاتف خاصية Face ID وهى الأكثر أمانًا لفتح قفل الهاتف عن طريق ماسح قزحية العين.
- يدعم مستشعرات (البوصلة، القرب، الدوران، الباروميتر، الجيروسكوب، التسارع).
- يدعم نظام الأوامر الصوتية Siri natural language.
- بطارية الهاتف بسعة 2915 ميلي أمبير.
- تدعم الشحن السريع 20W.
- دعم الشحن اللاسلكي 15W.
مميزات ومواصفات آيفون 13
- يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال بدءا من الجيل الثاني حتى الخامس.
- وزن هاتف آيفون 13 الجديد 226 جراما.
- كاميرا خلفية رباعية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية 12 ميجا بكسل، وكاميرا تلي فوتو، وكاميرا 63 ميجا بكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل.
- يدعم هاتف iPhone 13 شريحة اتصال واحدة سواء (Nano SIM) أو (eSIM) ويتوفر منه نوعا آخر يأتي بشريحتي اتصال من نوع Nano SIM.
- الشكل الخارجي لهاتف آيفون 13 مصنوع من الزجاج كورنينج جوريلا، والإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- يقاوم الماء تحت عمق 6 أمتار ولمدة نصف ساعة، حيث يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.
ألوان هاتف iPhone 13 الجديد
- الجرافيت.
- أسود رمادي مع درجات لؤلؤية.
- الذهبي.
- الفضي.
- البرتقالي.
نظام تشغيل آيفون 13
- يأتي بنظام IOS14
- ينبض داخل هاتف iPhone 13 الجديد معالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر
- يضم هاتف iPhone 13 الجديد معالج رسومي GPU رباعي النواة
- 8 جيجا رامات
- ذاكرة داخلية في iPhone 13 الجديد تصل إلى 1 تيرابايت (أكبر ذاكرة داخلية لهاتف محمول في العالم)
- يحتوي iPhone 13 الجديد على سماعات ستيريو
- مدخل سماعات 3.5 ملي متر
- يدعم iPhone 13 الجديد تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الواي فاي دايركت
- تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS
- تقنية التواصل قريب المدى NFC
- لا يدعم تشغيل راديو FM
- تقنية Face ID
- ماسح الضوئي
- مقياس الضغط الجوي
- مستشعر الجيروسكوب
- مستشعر التسارع والتقارب
- مستشعر الإضاءة المحيطة به.
بطارية آيفون 13
- ليثيوم أيون 2915 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة من مكانها
- شحن سريع بقدرة 18 وات بحيث يصل شحن البطارية إلى 50% في 30 دقيقة
- شحن لاسلكي مع شاحن Mag safe بقدرة 15 وات
سعره في الدول العربية:
سعر ايفون 13 في مصر 14160 جنيه مصري تقريبا
سعر آيفون 13 في السعودية 3375 ريال سعودي تقريبا
سعر آيفون 13 في الإمارات 3375 درهم إمارتي تقريبا
سعر آيفون 13 في الكويت 273 دينار كويتي تقريبا
عيوبه:
- لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.
- لا يدعم منفذ توصيل سماعات الأذن 3.5 ملم.
- لا يدعم نظام الإذاعة راديو FM.
- سعر الهاتف ما زال مرتفع.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث هاتف بالأسواق هاتف آيفون 13 سعره و مواصفاته ومميزاته وعيوبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.