وظيفة العمر اشرب الماء لمدة شهرين واحصل على راتب 15 ألف دولار، قد تبدو العبارة السابقة غريبة بالنسبة للكثيرين ولكنها معلومة مؤكدة ورسمية، فقد أعلنت شركة أمريكية تسمى هايدرانت Hydrant أنها تبحث خلال الصيف الحالي عن شخص مناسب ليعمل في منصب الرئيس التنفيذي المسئول عن العطش. وذكرت الشركة أن الراتب سوف يكون 15 ألف دولار لمدة شهرين بمعدل 7.5 ألف دولار في الشهر الواحد، وأن مهام الوظيفة بسيطة للغاية وهي شرب الماء بمعدل 8 أكواب بشكل يومي مع إنشاء محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي حول شرب الماء.

راتب 15 ألف دولار مقابل شرب الماء

وأوضح مسؤولي الشركة باختصار المهام التي سوف يكون الشخص المطلوب للوظيفة موكلاً بها، وهي لا تتطلب الحضور لمقر الشركة على الإطلاق، حيث أن الرئيس التنفيذي المسئول عن العطش فقط سيقوم بشرب كمية من الماء يومياً تقدر بثمانية أكواب، مع إنشاء المحتوى المرئي على أحد منصات التواصل المختلفة بمعدل 3 أيام أسبوعياً. ولكن الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية تختص أساساً بإنتاج مكملات الهيدرات وإضافتها للماء، وهي تسعى من خلال تلك الوظيفة إلى عمل تجربة عملية مستمرة لمدة شهرين للتأكد من أن الشخص المستهلك للمنتج لن يشعر بالعطش من إضافة الهيدرات.

تسعى الشركة في الأساس إلى تسويق منتجاتها وتشجيع المستهلكين على تجربة تلك النكهات الجديدة للماء كالخوخ والتوت، بل تؤكد أن تلك النكهات سوف تسهم في وصول الشخص لعدد 8 أكواب يومياً من الماء دون تخمة أو شعور بالعطش. نعود إلى وظيفة الأحلام ومميزاتها حيث يحصل الشخص الذي تختاره الشركة على 7.5 ألف دولار شهرياً لمدة شهرين هي مدة التجربة، بالاضافة إلى دعم كامل من فريق عمل متخصص من قبل الشركة لمساعدته على تطوير محتوى ايجابي.

كيفية التقديم على وظيفة العمر

لا تتطلب الشركة شهادات جامعية أو مواصفات خاصة لتعيين الموظف في منصب الرئيس التنفيذي المسئول عن العطش، حيث أوضحت شركة هايدرانت أنه يمكن لأي شخص التقديم على تلك الوظيفة. فقط إذا كنت من رواد منصات التواصل الاجتماعي قم بإنشاء محتوى مرئي أو مقطع فيديو قصير لا تزيد مدته عن 15 ثانية، في هذا المقطع قم بالتعبير عن مدى حبك للماء وأهميته في حياتنا وقم بنشره على منصة إنستجرام أو تطبيق تيك توك مع إضافة هاشتاج أو وسم #HydrantCTO، وستكون سعيد الحظ في حالة إعجاب الشركة بمحتواك فسوف يتم تعيينك فوراً في وظيفة الأحلام.