نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي استرداد PUBG MOBILE الحساب 2021 تحديث بوبجي الجديد 1.5 الإشعال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة ببجي استرداد PUBG MOBILE أو استعادة الحساب مرة أخرى، حيث من المحتمل عدم التمكن من تسجيل دخول ببجي الحساب الخاص باللعبة، وذلك في حال تم اختراق الحساب الخاص بك والمرتبط باللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا أوضحت لعبة ببجي الطريقة الصحيحة لاسترداد حساب ببجي من خلال اتباع بعض الخطوات التي سيتم شرحها بالمقال، كما أعلنت اللعبة عن صدور تحديث ببجي الجديد لشهر يوليو الجاري برقم 1.5 تحت مسمى “مهمة الإشعال“، حيث أصبح بإمكانكم الآن الدخول إلى المتجر وتنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 2021م، كما يمكنكم التعرف على أنواع من البنادق الهجومية في لعبة ببجي موبايل أيضاً من خلال الموقع.

ببجي استرداد PUBG MOBILE

أوضحت لعبة ببجي موبايل الأصلية الخطوات الواجب اتباعها في حال عدم التمكن من تسجيل دخول ببجي موبايل PUBG MOBILE الحساب الخاص بك في اللعبة بسبب اختراق حساب التواصل الاجتماعي المرتبط باللعبة، حيث أكدت على أن الطريقة المثالية والسريعة في حل هذه المشكلة هي التواصل مع دعم حساب التواصل الاجتماعي الذي تم اختراقه بشكل مباشر.

وهذا يعني أنه في حال تم اختراق حسابك المرتبط بلعبة PUBG MOBILE على فيس بوك، فيجب التواصل مع دعم فيسبوك لحل المشكلة واسترداد حساب الوسائط الاجتماعية المخترق، وكذلك الحال بالنسبة لموقع التواصل الاجتماعي تويتر أو البريد الإلكتروني أو جوجل بلاي وغيرهم من وسائل ربط الحساب الأخرى.

وبعد استعادة حساب الوسائط الاجتماعية وتغيير كلمة السر الخاصة بك، يجب عليك الدخول إلى الإعدادات داخل ببجي موبايل، وتسجيل الخروج من الحساب من كافة الأجهزة المرتبطة به، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم النقر على أساسي، ثم المرور للأسفل حتى نهاية الشاشة والنقر على تسجيل الخروج.

وسوف تظهر أمامك رسالة بالسؤال عن تسجيل الخروج من جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول بها في هذا الحساب؟ قم بالنقر على أيقونة “موافق”، وتعتبر هذه الخطوة هامة لعدم تمكن أي شخص من الوصول إلى حساب لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE الخاص بك، وفي حال الرغب في الحصول على مساعدة من جانب اللعبة، فعليك التواصل مع خدمة عملاء ببجي موبايل لكي تتمكن من مساعدتك.

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إطلاق النسخة الحديثة من لعبة ببجي برقم 1.5 لشهر يوليو الجاري اعتباراً من يوم الجمعة بتاريخ 9 يوليو 2021م، وقد حددت اللعبة مكافأة تحديث ببجي الجديد في حال تم تنزيل تحديث ببجي موبايل خلال الفترة من 9 حتى 16 يوليو الجاري، حيث سيتم الحصول على (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر أشرطتنا (3 أيام) ×1).

وقد أتاح متجر جوجل بلاي النسخة الأخيرة من لعبة ببجي PUBG Mobile على المتجر لمن يرغب في تنزيل أخر إصدار للعبة للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، كما يمكن لمستخدمي هواتف آبل التي تعمل بنظام التشغيل iOS الدخول إلى متجر آب ستور، ومن ثم تنزيل ببجي التحديث الجديد 1.5 بشكل مباشر، ومن يرغب في التعرف على ببجي استرداد PUBG MOBILE الحساب الخاص به، يمكنه ذلك من خلال المقال.