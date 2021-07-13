فيسبوك تختبر ميزة جديدة في انستجرام تجعله يشبه التيك توك

تشهد هذه الفترة العديد من التطورات التي تتعلق بمجال التكنولوجيا بشكل مستمر، علماً بأن هناك العديد من التطبيقات التي لحق بها التطور والتحديث، فقد أعلنت منصة فيسبوك من خلال الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنها تختبر ميزة جديدة في تطبيق انستجرام، وينتج عن هذا التحديث والاختبار جعل التطبيق شبه التيك توك، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا ومحبي مجال التكنولوجيا كافة التفاصيل التي تتعلق بهذه الميزة وما وصل إليه الانستجرام من تحديثات.

تحديث منصة انستجرام:

أوضحت إحدى المواقع الإلكترونية من خلال صفحتها الرسمية أن منصة انستجرام كشفت عن خطط لها حديثة، من المتوقع أن تجذب المستخدم وزيادة عدد مستخدميه، علماً بأن عدد مستخدمي هذا التطبيق حتى الآن تجاوز 121 مليون مستخدم، وقد شملت الخطة عرض مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين بملء الشاشة، وقد أشارت إنه خلال الأيام القادمة سوف تسعى إلى تطوير العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها من قبل الأشخاص المستفيدين.

دخول منصة انستجرام باب المنافسة بين التطبيقات:

ومن الجدير بالذكر أن منصة انستجرام اعتادت على نشر الصور فقط وأن هذا التحديث الأخير سوف يكون السبب في إحداث تحول جذري، حيث يؤدي التغيير في عرض المحتوى من خلال إدخال الميزة الجديدة إلى دخول منصة انستجرام في منافسة مباشرة أكثر مع تيك توك، وهي تعد شركة ناشئة في سوق التطبيقات الاجتماعية، ونتيجة لتقارير الخبراء فأصبح من المتوقع أن منصة الانستجرام تدخل في منافسة حادة مع عدد من التطبيقات أبرزها يوتيوب، علماً بأن تطبيق يوتيوب هو مملوك لشركة جوجل.

ونذكر من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابعينا أن العام الماضي شهد العديد من التغييرات والقواعد التي تم فرضها من خلال منصة انستجرام على كافة مستخدميه، ومن ضمنها ميزة فيديو قصيرة تسمح لمستخدمي التطبيق من مختلف أنحاء العالم بمختلف أعمارهم، إنشاء محتوى به صوت متراكب وتأثيرات الواقع المعزز بقدر ما يمكنهم بالفعل على تيك توك، بالإضافة إلى أن تطبيق انستجرام أصبح من أكثر التطبيقات استخداماً بشكل يومي من قبل مستخدميه.