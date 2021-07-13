مواصفات جوال ايفون 13 في الأسواق وسعره تعرف عليه الآن

مواصفات جوال ايفون 13 ، من الشركات التي دائما تسعى للتطوير هي ايفون حيث أنها دائما في تطور من حيث الايباد والهواتف الجوالة ودائما على عرش الهواتف المحمولة نظراً لتطورها المستمر وحرصها على جذب الانتباه عن طريق الخامات وخدمة العملاء وفي تلك المقالة سنطلعك عزيزي القارئ على مواصفات جوال ايفون 13 وتسريبات خاصة بهاتفها الجديد فتابعنا في الأسطر القادمة

مواصفات جوال ايفون 13 الجديد

تم نزول تسريبات جديدة عن عقد العزم لشركة ابل انها سوف تطرح هاتفها الجديد ايفون 13 الجديد، حيث انه متوقع طبقاً للتسريبات أن يصل سعره في الولايات المتحدة 1099 دولار، وبالطبع يتباين السعر من دولة لأخرى.

وطبقا لتسريبات نُشرت من قِبَل المحلل “مينج تشي كو” وذلك طبقاً لما ذكرته شبكة “CNET”.، أن شركة ابل سوف تطرح طرازات من هاتف ايفون 13 الجديد بمجموع أربع طرازات وهم:

ايفون 13

نسخة ميني

ونسخة ايفون 13 برو

وفي النهية الفئة التي بها كل شئ ايفون 13 برو ماكس

مميزات هاتف ايفون 13

من مواصفات جوال ايفون 13 الجذابة والهامة في الهاتف الجديد لشركة ابل ايفون 13 انه :

يتميز بدعم تشغيل كل شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

الوزن الجديد لهاتف ايفون 13 226 جراماً.

به كاميرا خلفية رباعية الأولى بدقة 12 ميجا بكسل الثانية بدقة 12 ميجا بكسل كاميرا تلي فوتو كاميرا 63 ميجا بكسل.

والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

كما يدعم هاتف ايفون 13 الجديد شريحة اتصال واحدة وهي (Nano SIM) أو (eSIM)

ولكن يتوفر نوعاً آخر به شريحتي اتصال ولكن نوع Nano SIM.

الشكل الخارجي لجوال ايفون 13

الزجاج الكورنينج جوريلا هو المكون الأساسي للهاتف

أما الإطار مصنوع من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ.

حيث ان الهاتف مقاوم ضد المياه تصل لعمق 6 أمتار ولمدة نصف ساعةكاملة

حيث انه يدعم المقاومة ضد الماء والغبار بمعيار IP68.

ألوان جوال ايفون 13 الجديد

لون الجرافيت.

اللونين الأساسيين الأسود والرمادي مع درجات لؤلؤية.

اللون الذهبي.

الفضي.

البرتقالي.

مواصفات نظام تشغيل جوال ايفون 13

الجوال بنظام IOS14

به معالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بدقة 5 نانو متر

جوال ايفون 13 يضم معالج رسومي GPU رباعي النواة

به 8 جيجات رامات

يتميزالهاتف بذاكرة داخلية تصل إلى 1 تيرابيت (وهي أكبر ذاكرة داخلية في العالم لهاتف محمول)

يحتوي على سماعات ستريو

به مدخل سماعات 3.5 ملي متر

يدعم تشغيل الواي فاي بتردد a/b/g/n/ac/6

بالإضافة لدعم الواي فاي ديركت

تقنية تحديد المواقع GPS

به تقنية التواصل قريب المدى NFC

لا يدعم تشغيل الراديو

تقنية تحديد الوجه Face ID

به ماسح الضوئي

يتميز بمقياس للضغط الجوي

مستشعر الجيروسكوب

به مستشعر التسارع والتقارب

مستشعر الإضاءة المحيطة

بطارية جوال آيفون 13

بطارية الجوال ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة

يتميز بشحن سريع (18 وات) حيث يصل شحن البطارية إلى 50% في 30 دقيقة فقط.

به شاحن لاسلكي مع شاحن Mag safe بقدرة 15 وات

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالتنا عن مواصفات جوال ايفون 13 قد نالت إعجابكم