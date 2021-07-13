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عمر شويل - جدة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2021 بعد تعديل إشارة البث منذ عدة أيام قليلة، حيث تحتوي القناة على مجموعة كبيرة من الفقرات والبرامج المختلفة التي دائما ما تلقي اهتمام المشاهد العربي في كل أنحاء العالم وخاصة البرامج المتعلقة بالغابات والبحار والطبيعة وكذلك الحياة البرية وغيرها من البرامج التي تلف أنظار الملايين حول العالم، بهذا التقرير ستجد احدث ترددات قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وياه سات.

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2021 بعد تعديل إشارة البث

من النادر أن تجد قناة توضح عبر برامجها محتوي يجمع عليه المواطنين من كل أنحاء العالم، حيث يتم بث هذه القناة الرائعة من ارض الإمارات العربية المتحدة، وتعمد القناة دائما على ذكر جزء يومي من التاريخ الإماراتي وكيف في عدة سنوات قليلة أصبحت الأمارات من الدولة العربية الغنية التي قلت فيه نسب الفقر، بداية من المرحوم الشيخ زايد حاكم الأمارات السابق، والذي كان له دور فعال في بناء الإمارات، دائما ما توضح القناة أعمال الخير التي كان يقوم بها، لذا يمكنكم اعزائي المشاهدين تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من خلال ضبط إشارة البث عبر التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي عرب سات التردد الجديد 11804 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي ياه سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي التردد الجديد 11938 معامل تصحيح الخطأ 5/6

اهم برامج قناة National Geographic Abu Dhabi



برامج ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي عديدة ومميزة أهمها البرامج التي يتم إذاعتها من الغابات الاستوائية وحدائق الحيوان الغنية بالحيوانات الأليفة والمفترسة وكيف يتم التعامل مع هذه الحيوانات عن طريق المدربين الكبار، فيما يعد تقسيم البرامج على حسب نوعيتها سواء كانت واحدة من التالي (الحياة البرية، تكنولوجيا خضراء عملاقة، مجتمع، تاريخية، سفر، علوم، هندسية، هياكل عملاقة، كارثية).

تضم برامج الحياة البرية كل من (أسرار حديقة الحيوان تامبا، الحياة الفطرية في أبوظبي، البرية الجامحة، السلالات المفترسة، الصياد والفريسة، الكوكب المعادي، أسرار الاستواء البرية، آليات هجوم الحيوانات المفترسة)، فيما تعد أهم البرامج التي تحتاج قوة في القلب هي برنامج الموت قبل طلوع الفجر، وهو برنامج يتكلم عن الأفاعي والعقارب.

وصلنا إلي نهاية شرح كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2021 بعد تعديل إشارة البث.