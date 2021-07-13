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عمر شويل - جدة تردد تكبيرات العيد على جميع القنوات في نايل سات وعرب سات 2021 التي ارتفع عليها البحث في هذه الأيام الأخيرة قبل بدء عيد الأضحى المبارك، الذي يقوم فيه المسلمون بتشغيل تكبيرات العيد ومع ترديد التكبيرات والتهليلات الجميلة التي تشعرهم بالفرحة وخاصة في أول ليالي عيد الأضحى المبارك، المقرر له بإذن الله يوم الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة 1443 الموافق 21 يوليو 2021، أعادة الله بالخير واليمن والبركات على جميع المسلمين.

تردد تكبيرات العيد على جميع القنوات في نايل سات وعرب سات 2021

مع دقات الساعات الأولي من صباح يوم الثلاثاء الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، يبدأ المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين وكذلك التهادي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

قناة الحج واحدة من القنوات التي تقوم بنقل جميع شعائر الحج وكذلك التكبيرات والتهليلات لذلك يمكنكم أعزائي القراء الكرام ضبط تردد قناة الحج على التردد التالي (القمر الصناعي عرب سات، تردد 12015، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4)

تردد قناة كنوز الناقلة لتكبيرات العيد

كما يمكنكم أيضاً مشاهدة تردد قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط التردد الجديد للقناة من خلال إتباع الخطوات التالية:

تحديد القمر الصناعي نايل سات.

كتابة معدل الترميز 27500.

التردد 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفي نفس الإطار يقوم يقوم المسلمون بالتكبير الله اكبر الله ولله الحمد طوال أيام العيد بعد كل صلاة، كما تظل فرحة العيد موجودة أيضاً مع تشغيل قناة تكبيرات العيد فيوجد أكثر من قناة تقوم بتشغيل تكبيرات العيد طوال اليوم على مدار 24 ساعة فمن بينهم التالي:

القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 7/8 التردد 10922

تردد قناة لبيك اللهم لبيك

تأتي قناة لبيك اللهم لبيك واحدة من القنوات الفضائية السعودية التي تقوم بنقل الشعائر الإسلامية وخاصة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، لذا يمكنكم استقبال ترددها من خلال التالي:

التردد: 12654.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

وصلنا إلى ختام توضيح تردد تكبيرات العيد على جميع القنوات في نايل سات وعرب سات 2021.