نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق جديد ليوتيوب ينافس تطبيق تيك توك الشهير تعرف عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مفاجأة لعشاق المقاطع والفيديوهات فقد كشفت شركة يوتيوب YouTube، اليوم الاثنين الموافق 12/7/2021، عن إطلاق النسخة التجريبية من ميزة “فيديوهات YouTube القصيرة” (YouTube Shorts) في عدد من الدول العربية، وهي تجربة جديدة تتيح للمستخدمين تصوير فيديوهات قصيرة وملفتة باستخدام هواتفهم الجوّالة، لمنافسة تطبيق “تيك توك” الشهير ولجذب مزيد من محبي تطبيق تيك توك وحتى يتركوا تيك توك ويستخدموا يوتيوب التطبيق الجديد، وكانت يوتيوب قد أعلنت عن هذه المنصة للمرّة الأولى في شهر سبتمبر 2020، ووسّعت انتشارها منذ ذلك الحين إلى 26 دولة، وستكون متاحة اليوم في أكثر من 100 بلد تتوفّر فيه منصة YouTube الأساسية، من بينها بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن الجدير بالذكر فقد ذكرت بعض الصحف المتخصصة أن التطبيق الجديد سيمكّن المستخدمين حول العالم الآن للمرة الأولى من الحصول على أدوات إنشاء الفيديوهات القصيرة، والتي تشمل كاميرا متعددة الأجزاء لربط عدة مقاطع فيديو معًا، بالإضافة إلى ميزات مثل التسجيل مع موسيقى تصويرية والتحكم في سرعة العرض وغير ذلك.

تجربة سلسة لتطوير تطبيق يوتيوب لينافس تطبيق تيك توك:

وقد ذكر بعض المتخصصين في التقنية الحديثة أن يوتيوب يعمل على تطوير نسخة جديدة تقوم بتشغيل ونشر لمقاطع الفيديو القصيرة لجذب عملاء ومحبي تيك توك لهم والمنافسة تطبيق تيك توك TikTok الذي بدأ يسحب البساط من عملاق الفيديو، وقال مسؤول المنتجات العالمية في “فيديوهات YouTube القصيرة”، تود شيرمان: “نريد أن يحظى الجميع بتجربة سلسة وممتعة عند إنشاء الفيديوهات القصيرة من خلال YouTube Shorts وبينما نواصل العمل على بناء هذه التجربة جنبًا إلى جنب مع منشئي المحتوى والفنانين، سنحرص على إضافة المزيد من الميزات التي ستفيد المستخدمين”.

يوتيوب منافس قوى مستقبلا لتيك توك:

حيث كان يوتيوب التطبيق المفضل لدى الكثير من عشاق الفيديوهات ومشاهدتها والمقاطع القصيرة ويمثل يوتيوب الوجهة الأولى لمحبي صناعة مقاطع الفيديو ورفعها على الإنترنت، ولكن كل شيء تغير منذ ظهور تيك توك، الأمر الذي دفع يوتيوب إلى التنافس المباشر مع تيك توك والعمل على تجربة تطبيق جديد ثم طرحه وتفعيله للجماهير الراغبة فى استخدامه من خلال إنشاء وتطوير تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة يسمى Shorts، ويتيح تطبيق Shorts لمستخدميه رفع الفيديوهات القصيرة بما يشبه تيك توك إلى حد كبير والاستفادة من الأغاني والموسيقى المرخصة التي لدى يوتيوب ميوزك، وذلك وفقاً لما أشارت إليه The Information، ويمكن استخدام تلك الأغاني داخل مقاطع الفيديو.

تيك توك الأكثر إنتشارفي العالم:

حيث حقق تيك توك شهرة واسعة عالميا ونمواً كبيراً وصل إلى 125% خلال العامين الماضيين وفقاً لبعض التقارير الصادرة عن تطبيق Annie خلال يناير الماضي، وأصبح يملك مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، وأشارت بعض التقارير الفنية المتخصصة إلى أن عدد من حمّلوا تطبيق تيك توك من متجري أبل وجوجل وصل إلى 842 مليوناً خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث يشكل ذلك زيادة بنسبة 15% كل عام، ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطور فيها يوتيوب نسخته الخاصة من ميزة ذات شعبية على منصة اجتماعية أخرى، فقد أضاف يوتيوب أيضاً نسخته الخاصة من قصص إنستغرام على موقعه، وبالنظر إلى قاعدة مستخدميه الضخمة (أكثر من ملياري مستخدم نشط شهرياً) واتفاقيات الترخيص الكثيرة لديه، فليس من المفاجئ أن يبني يوتيوب نسخته الخاصة من تيك توك.