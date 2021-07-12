نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تكبيرات العيد تردد قناة كنوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تكبيرات العيد، الاستماع لتكبيرات العيد هو من العادات التي تشعرنا بالسعادة والبهجة وأجواء العيد في منازلنا، فإن لم نكن بين حجاج بيت الله الحرام نكبر يمكننا أن نكبر في أماكنا والاستماع للتكبيرات على قنوات التلفاز، وهناك قنوات مخصصة لبث تكبيرات العيد بداية من يوم وقفة عرفة حتى آخر أيام عيد الأضحى، ولأن الكثير منا يحبون تشغيل التكبيرات في المنزل طوال تلك الفترة نقدم لكم تردد قناة تكبيرات العيد بتنزيلها على جهاز الاستقبال وتشغيلها في المنزل.

قناة بث تكبيرات العيد

تختص قناة كنوز ببث تكبيرات العيد في أيام العيد ويوم عرفة، حيث تعتبر القناة الأفضل للقيام ببث التكبيرات على شاشة التلفاز والتي يستمع لها الكثير من الأشخاص، كما تسعى القناة في نشر البرامج الإسلامية التعليمية المفيدة على مدار العام وعند اقتراب أيام العيد سواء الأضحى أو عيد الفطر تقوم ببث التهليلات.

تردد قناة كنوز لبث التكبيرات

لتحميل قناة كنوز على جهاز الاستقبال في المنزل للاستماع لتكبيرات العيد في أيام عيد الأضحى، إليكم تردد قناة كنوز على القمر Eutelsat:

10728 هو تردد قناة كنوز.

أما القمر الصناعي لتحميل القناة هو Eutelsat.

اتجاه استقطاب القناة هو اتجاه أفقيًا H.

معدل التصحيح هو ¾.

أما معامل الترميز فهو كود 27500.

اسم قناة كنوز على جهاز الاستقبال هو A knoz knoz.

تردد قناة كنوز على عرب سات

أما عن تحميل القناة على القمر الصناعي Arab sat عرب سات:

تردد قناة تكبيرات العيد هو 12015.

اتجاه الاستطلاع في الاتجاه العمودي V.

معدل ترميز القناة 27500.

القمر الصناعي لقناة تكبيرات العيد هو عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

القناة على جهاز الاستقبال Saudi Quran.

تردد قناة كنوز على نايل سات

ولضبط قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات Nile sat: