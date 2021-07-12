فوائد الحلبة للرجال والنساء

فوائد الحلبة للرجال والنساءالحلبة من المشروبات التي ربما تكون غير محببة بالنسبة للبعض، لكنها تمتاز بالكثير من الفوائد التي تعطيها للجسم، كما أنها تختلف من الرجال عن النساء، ويمكن تحضير الحلبة بأكثر من طريقة مختلفة، إذ أنه تتعدد أنواعها ما بين الحلبة الحمراء أو الحلبة الصفراء، التي استخدمت أيضًا في علاج عدد من الأمراض والمشاكل الجلدية.

في التقرير التالي عدد من فوائد الحلبة التي تختلف حسب نوعها، وتختلف أيضًا من الرجال عن النساء، وإذ أردكت فوائدها ربما تصبح من المشروبات المفضلة لدى كثير من الناس، وفقًا لما ذكرته مواقع مختلفة منها «ويب مد».

فوائد الحلبة المنبتة

الحلبة المنبتة سميت بذلك، لأنه عند ترك بذور الحلبة لعدة أيام ولفها في قطعة من القماش، تنبت وتكبر جذورها، حتى تصبح طويلة، ربما بطول عقلة الإصبع، أو أطول ويمكن أيضًا تناولها.

ومن فوائد الحلبة المنبتة التي تعود على مرضى السكر، أنه عند إضافتها للنظام الغذائي تفيد مرضى السكر، وأيضًا تعالج بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة والقولون، وتساعد الكبد في تأديه مهامه في تنقية الدم من السموم، كما أنها تعزز من قدرة الأعصاب والعضلات على القيام بوظائفها.

فوائد الحلبة للرجال

تدخل الحلبة أيضًا في المكملات الغذائية التي يتناولها الرجال لزيادة القدرة الجنسية، ففي دراسة طبية نشرت قبل ذلك، أفادت بأن مستخلص الحلبة له تأثير على الرغبة الجنسية، وزيادة القدرة والحفاظ على مستوى التستوستيرون الطبيعي، كما أن الحلبة تحسن أيضًا، من الأداء الرياضي للرجال ومساعدتهم على ممارسة الرياضة الصعبة مثل رفع الأثقال.

فوائد الحلبة باللبن

إضافة اللبن للحلبة يعطي أيضًا الجسم فوائد أخرى مختلفة، لما تحتويه على فيتامينات ومعادن كثيرة، ويعتبر إنقاص الوزن من هذه الفوائد، لأنها تساعد في عملية التمثيل الغذائي وارتفاع معدل حرق الدهون، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

تقليل خطر الإصابة بالتهاب المعدة أيضًا، من فوائد الحلبة باللبن وتخفيف حدة أعراض الالتهاب، كما أنه يساعد في ضبط مستويات سكر الدم، لأن بذور الحلبة تساهم في خفض مستويات سكر الدم المرتفع من خلال مقاومة الإنسولين في الجسم.

فوائد الحلبة للنساء

النساء هم أصحاب النصيب الأكبر من فوائد الحلبة، إذ أنها تساعد المرضعات على إدرار اللبن، فهي تعمل على تحفيز قنوات الحليب وتزيد من إنتاجه، وأيضًا تحد من ألم الدورة الشهرية، وتخفف من أعراضها المؤلمة مثل القيء والغثيان.

وتعمل الحلبة على منع ظهور الرؤوس السوداء والبثور والتجاعيد، وتحافظ على نضارة البشرة وتفتحها، وتعتبر مقشر طبيعى للبشرة، إذ أنها تعمل على توحيد لون البشرة، كما أنها تعالج القشرة وتنشط الدورة الدموية لفروة الرأس.

ومن الفوائد التي تعطيها الحلبة للنساء هي معالجة جفاف الشعر، فهي من المرطبات الطبيعية، وتعمل على منع تساقط الشعر.

(الوطن المصرية)