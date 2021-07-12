نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل للأندرويد pubgmobile الإشعال إصدار 1.5 من متجر Google Play في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة تحديث ببجي موبايل للأندرويد pubgmobile النسخة الجديدة أخر إصدار برقم 1.5.0 لشهر يوليو 2021م تحت مسمى “مهمة الإشعال”، حيث أعلنت لعبة ببجي رسمياً عن إطلاق التحديث الجديد للعبة ببجي خلال شهر يوليو الجاري وتحديداً في تاريخ التاسع من الشهر الميلادي، وقد حددت (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر أشرطتنا (3 أيام) ×1) مكافأة لمن يقوم بتنزيل تحديث ببجي موبايل خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو 2021م.

فمن خلال ثقفني يمكنكم التعرف الآن على خطوات الحصول على أخر إصدار من لعبة ببجي المعلن عنها من قبل اللعبة من خلال الدخول على متجر Google Play الخاص بنظام التشغيل Android، كما يمكنكم التعرف على أقوى 10 أنواع من البنادق الهجومية في لعبة ببجي موبايل أيضاً من خلال الموقع.

تحديث ببجي موبايل للأندرويد pubgmobile

تم إطلاق لعبة القتال الإلكترونية ببجي موبايل لتوفير تجربة لعب كلاسيكية أصلية، فقط عليك الهبوط في ساحة المعركة مع المئات من اللاعبين الآخرين، ومن ثم تجربة أسلحة ببجي موبايل وضوابط التحكم الفائقة التي تحاكي الواقع، واستكشاف العديد من العناصر الخاصة بساحة المعركة العشوائية من ببجي الأصلية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخرائط والمباني والمركبات والمؤثرات الصوتية وغيرهم.

وقد أعلنت لعبة PUBG Mobile بشكل رسمي عن إطلاق النسخة الجديدة من ببجي المضاف بها العديد من التأثيرات الجديدة والمحسنات، فكل ما عليكم هو البحث عن تكنولوجيا المستقبل في مهمة الإشعال الوضع الجديد، واستكشاف مصنع تسلا الجديد المتطور، حيث أضافت ببجي موبايل الأصلية العديد من التحسينات الهامة من أجل الحصول على تجربة لعب ممتعة وجديدة كلياً.

حيث أحدثت اللعبة تغييرات كبيرة لـ Royale Pass Month، وقد بدأ اللعبة في إصدار تحديث ببجي الجديد اعتباراً من تاريخ التاسع من شهر يوليو الجاري، ولم يتوقف السيرفر عن العمل من أجل إصدار تحديث لعبة الجديد 1.5، وقد أوضحت اللعبة متطلبات ببجي لهواتف أندرويد، حيث يجب توفير 686 ميغابايت من مساحة التخزين على الجوال الخاص بك.

تحديث لعبة ببجي الجديد 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن ضرورة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد لكي يتمكن اللاعبون من دعوة بعضهم البعض لتكوين فريقاً، حيث لن يتمكن أصحاب الإصدارات المختلفة من تقديم الدعوة لزميل أو صديق، لذلك ينبغي على كافة اللاعبين تحميل تحديث ببجي الجديد أخر إصدار في أقرب وقت ممكن للاستفادة من مزايا ببجي الجديدة.

خاصةً بعد أن قامت شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة بتحويل خريطة إرنغل تحويلاً تكنولوجياً طويل الأمد من أجل رغبتهم في استخدام الخريطة كقاعدة تجريبية لأحدث أبحاث الشركة العلمية، وقد حولت الشركة الـ6 مناطق الأساسية في خريطة إرنغل وفقاً للدفاع العسكري والبحث العلمي المتطور والمتقدم تكنولوجياً واستهلاك الطاقة والنقل واللوجستيات.

وقد أعلنت اللعبة عن أنظمة أسلوب اللعب الخاصة في الوضع الجديد “مهمة الإشعال”، حيث من المقرر أن تظهر المصاعد والأبواب الآلية والمنصات المتحركة في المنطقة الحضرية التي تم ترقيتها من قبل اللعبة، ومن أجل جعل عملية التنقل في خريطة إرنغل أكثر فعالية، فقد قامت الشركة بإعداد وتصميم الحافلة الفائقة في الخريطة من أجل ربط المدن المتنوعة في الجزيرة.

طريقة تنزيل ببجي للأندرويد من جوجل بلاي

يتم الحصول على أخر إصدار من لعبة ببجي موبايل الأصلية الإصدار رقم 1.5 لشهر يوليو 2021م للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني جوجل بلاي Google Play، ثم البحث عن لعبة ببجي الأصلية، وسوف تظهر أمامك (PUBG MOBILE 1.5: الإشعال‏)، قم بالنقر على أيقونة “تحديث” أو “تثبيت”.

ويجب على كافة اللاعبين الانتظار حتى اكتمال عملية التحميل، وألا يتم استخدام الجوال في مهام أخرى حتى يتم انتهاء التثبيت، ويجب العلم أن التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل لا يتم تنزيله بشكل تلقائي، وإنما يجب الدخول وتثبيته بشكل يدوي، حيث يتم الدخول إلى المتجر وإجراء تثبيت أو تحديث ببجي موبايل للأندرويد pubgmobile كما هو موضح بالخطوات السابقة.