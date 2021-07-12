ميزة جديدة لمستخدمى واتس آب على أيفون
أطلق واتس اب مؤخراً تحديثاً على نسخة بيتا التجريبية، يسهّل على المستخدمين التفاعل مع الإشعارات داخل التطبيق، وفقاً لموقع livemint، حيث سيتمكن مستخدمو التحديث الجديد على نظام iOS من عرض الدردشات بالكامل دون الحاجة إلى فتحها، وقراءة الرسائل دون السماح للمرسل بمعرفة أن الرسائل قد تمت قراءتها.
الجدير بالذكر أن واتس اب سيسمح للمستخدمين برؤية المزيد من التفاصيل من خلال شريط الإشعار على هواتف آيفون، وهذا ما سيمكنهم من تجنب فتح الرسالة وجعل العلامة الزرقاء تظهر لدى المرسل.
ووفقاً للتقرير الذي نشره الموقع، لن تكون نافذة عرض الرسائل من خلال شريط الإشعار ثابتة، بل سيتمكن المستخدم من الصعود إلى الأعلى من خلالها لرؤية رسائل أقدم من الدردشة، وهو ما يختلف عن خاصية إلقاء نظرة خاطفة على جزء من الرسالة.
(اليوم السابع)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة جديدة لمستخدمى واتس آب على أيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.