نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 2021 مع اقوي المكافآت المجانية PUBG Mobile 1.5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل 2021 حيث تم إصدار تحديث جديد PUBG Mobile 1.5 على جميع الخوادم العالمية بعد ما تم الاختبار التجريبي حيث يعتمد على سمة Ignition. ثم تم أضاف التصحيح العديد من الميزات الجديدة إلى اللعبة، بما في ذلك وضع Ignition و Teslaو Cycle1 Season1 ومجموعة من إصلاحات الأخطاء والتحسينات.

تحديث ببجي موبايل 2021

تحديث PUBG Mobile 1.5 متاح للتنزيل من متجر جوجل بلاي و ابل أستور لجميع اللاعبين؛ورغم ذلك إذا كنت تواجه مشكلات أثناء تنزيله، فيمكنك البحث عن طرق اخرى في جوجل.

مكافآت مجانية للتحديث إلى 1.5

هناك العديد من الأماكن في Erangel التي تمت إعادة تسميتها لأنها الآن تناسب أغراض مختلفة. قد يبدو هذا الانتقال مزعجًا بعض الشيء في البداية، ولكنه علامة جيدة على أن المطورين على استعداد لتجربة تصميم جديد. وايضا يجب تحديث جميع اللاعبين الذين يرغبون في تشكيل فريق جديد إلى أحدث إصدار، حيث سيحصل اللاعبون أيضًا على مكافأتين للتحديث إلى PUBG Mobile 1.5 بين 9 يوليو و 16 يوليو، وهما:

2888 BP

100 AG

وأيضا حقيبة ظهر فيكتوريان مايدن (ثلاثية الأبعاد) × 1

أنظمة اللعب الخاصة في إشعال المهمة

عناصر ديناميكية حديثة حيث ستظهر الأبواب الأوتوماتيكية والمصاعد الكهربائية والمنصات المتحركة الأخرى في المنطقة الحديثة الحضرية.

الخطوط الفائقة: ولجعل السفر أكثر كفاءة أنشأت وكالة الخدمات اللوجستية لربط مدن الجزيرة المختلفة. حيث يمكن للاعبين استخدام هذه الخطوط التشعبية للتنقل بين المواقع الثابتة في أوقات معينة. ويمكن الاستفادة من هذه الخصائص لكى توظف المزيد من التكتيكات.

ثم ناقل هوائي حيث أنشأ مركز القيادة أداة النقل الخاصة هذه خارج بعض القواعد الحضرية والمناطق لمساعدة أفراد الأمن على السفر من خلال الجو.

وأيضا مهمة اشتعال الأسلحة النارية الفريدة يوجد سلاح ناري جديد: يدعى ASM Abakan

تعاون Tesla في PUBG Mobile

مصنع تيسلا سيظهر Tesla Gigafactory على الخريطة. فقط قم بتنشيط جميع مفاتيح خطوط التجميع في المصنع لبدء عملية تجميع السيارة وبناء سيارة Tesla الموديل واى Y. حيث تكون السيارات ذاتية القيادة التي يتم إنتاجها في Tesla Gigafactory لها وضع الطيار الآلي. الذي يمكن تنشيطه على الطرق السريعة على الخريطة لنقل اللاعبين تلقائيًا إلى موقع العلامات المحددة مسبقًا على طول الطريق السريع.