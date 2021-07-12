نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أصدار ايفون 13 برو الجديد في السعودية وما هي أهم مواصفاته وأسعاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أصدار ايفون 13 برو الجديد، وهو الهاتف الذي ينتظره جميع مواطنين المملكة العربية السعودية أن يتم أصدارة للأسواق حيث يعتبر هذا الهاتف من أهم وأحدث إصدارات الهواتف من قبل شركة ابل العالمية ، حيث يكون من المحتمل موعد نزوله من قبل الشركة في شهر أكتوبر القادم من العام الجاري 2021 ، ايفون 13 برو سوف يتم طرحة من قبل الشركة بأربع طرازات مختلفة وهما ايفون 13 برو وايفون 13 ميني وايفون 13 وايفون 13 برو ماكس ، ومن أهم ما يميز أصدار ايفون 13 برو انه يحتوي علي تحديثات ومميزات جديدة لم تكون موجودة في الإصدارات السابقة لهواتف ايفون ابل.

ويوجد من هذا الجوال ألايفون برو عدد ثلاثة أصدرات بسعة تخزين مختلفة منها إصدار بسعة 128 جيجا بايت وإصدار بسعة 512 جيجا بايت والأخير بسعة 256 جيجا بايت ،بالاضافة الي سعة التخزين ألعشوائية وهي بسعة 6 جيجا بايت ،ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كل المعلومات الخاصة بالجوال مثل سعر ايفون 13 برو وأهم مواصفاته وموعد نزوله تابعونا.

سعر ايفون 13 برو بالأسواق

يصل سعر جوال ايفون 13 برو في أسواق المملكة العربية السعودية إلي 5000 ريال سعودي فقط. ايفون 13 برو في الأسواق العالمية قد يصل سعره إلي 1600 دولا أمريكي. وكذلك سعر الهاتف في السوق المصري يصل إلي 25.000 جنية مصري.

مواصفات جوال ايفون 13 برو

يحتوي هذا الجوال علي الكثير من المميزات مثل:

يدعم شبكات الجوال أل 2g وأيضا يدعم شبكات أل 3g و 4g و 5g.

سرعة الأنترنت تصل إلي :

شبكة أل 3G تصل إلي حتي 42 ميجا بايت.

أل 4G تصل إلي حتي 1.2 جيجا بايت.

شبكات أل 5G تصل إلي حتي 3.7 جيجا بايت.

يدعم عدد شريحة واحدة فقط.

يصل وزن الجهاز إلي 164 جرام .

نوع شريحة أل sim /nano sim /esim

ألوان الجهاز الذي سوف يتم طرحها بالأسواق هما اللون الأحمر والأخضر والأبيض والأسود والأزرق .

يصل طول هاتف ابفون 13 برو إلي 160.8 وعرضة 78.1 ملم.

إلي 160.8 وعرضة 78.1 ملم. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

ويوجد في الكاميرا الخلفية فلاش ليد مزدوج hdr تصوير بانوراما.

يوجد بالجوال خاصية الشحن السريع تصل إلي 20 وات.

يوجد خاصية البلوتوث.

الهاتف ضد الماء والتراب بعمق 6 أمتار تحت الماء تصل إلي 30 دقيقة متواصلة.

والآن نكون وصلنا إلي نهاية مقالتنا الذي فدمنة به معلومات حول ايفون 13 برو اهم مميزاته وأسعاره ومواعيد نزوله بالأسواق من قبل شركة ابل المنتظرة.