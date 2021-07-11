تردد قناة اون تايم سبورت باقوي إشارة بث بعد التوقف ON TIME SPORTS

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عمر شويل - جدة ضبط تردد قناة اون تايم سبورت باقوي إشارة بث بعد التوقف الذي حدث مع بداية شهر مايو للجودة الأعلى لقنوات أون تايم، مع بدء التحديث الجديد للقناة بدأت عملية البحث تتزايد حول التردد الجديد للقناة الرياضية المصرية التي يمتلكها رجل الأعمال المصري احمد أبو هشيمة، تعد القناة واحدة من القنوات الوحيدة التي تمتلك حقوق الدوري المصري الممتاز والكأس وكذلك مباريات المنتخب الوطني.

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت باقوي إشارة بث بعد التوقف

يبحث محبي النادي الأهلي المصري عن تردد قناة أون تايم من أجل مشاهدة المباراة الأخيرة للفريق قبل الذهاب إلي الدار البيضاء في المغرب الشقيق للعب المباراة النهائية ضد فريق كيزرشيف الجنوب أفريقي، لذا يسعى المارد الأحمر الفوز في مباراة اليوم أمام فريق مصر المقاصة قبل المنافسة في بطولة إفريقيا والحصول على البطولة العاشرة للفريق المصري، حيث تمكن العام الماضي من أحراز البطولة أمام غريمه التقليدي في الزمالك المصري.



هناك أكثر من قناة من قنوات أون تايم فيمكنكم الآن استقبال وضبط تردد القناة الأولي من مجموعة قنوات اون تايم سبورت من خلال التالي:

ضبط القمر الصناعي: النايل سات.

جعل وضعية الاستقطاب: أفقي.

كتابة معدل الترميز: 27500.

التردد: 11861.

كيفية إستقبال تردد On Time Sports 2

تستطيع استقبال تردد قناة أون تايم الرياضية ومتابعة الألعاب الرياضية التي يتم إذاعتها مباشرة علي القناة مثل مباريات كرة القدم المصرية من خلال ضبط إشارة البث كالتالي:

التردد: 10852

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة أون تايم سبورت

تقدم قنوات On Time Sports باقة متجدده من البرامج والفقرات المتميزة الجديدة والمتنوعة والتي تجد نسب مشاهدة عليها كبيرة جدا مثل التالي (ستاد مصر، ملعب أون تايم، بي أون تايم، جمهور الثالثة، 60 دقيقة، كل الملاعب، اون سبورت، ملاعب الأبطال) وغيرها من الفقرات المتنوعة.



تردد قناة On Time Sports 3

تستطيع مشاهدة جميع مباريات دوري السلة للمحترفين وكذلك دوري بطولة اليد وبطولة الطائرة وغيرها من بطولات الصالات من خلال تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت 3 كالتالي:

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وصلنا إلي ختام ضبط تردد قناة اون تايم سبورت باقوي إشارة بث بعد التوقف ON TIME SPORTS