نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile الإصدار الجديد برقم 1.5 للحصول على المكافأة من بوبجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن مكافأة تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile الجديد من قبل شركة تنسنت جيم المسؤولة عن لعبة ببجي موبايل الأصلية العالمية، كما أوضحت طريقة الحصول على مكافأة التحديث الجديد لببجي موبايل وموعد الحصول على المكافأة، حيث أوضحت أنه يتم الحصول على مكافأة تنزيل تحديث ببجي التي تتمثل في (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر أشرطتنا (3 أيام) ×1)، ويمكنكم الحصول على هذه المكافأة في حال تم تنزيل ببجي موبايل التحديث الجديد خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو الجاري، ويمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل من خلال ثقفني.

تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile

أصدرت لعبة ببجي موبايل تحديث ببجي الأخير برقم 1.5 لشهر يوليو الجاري وتحديداً في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 10 يوليو 2021م، وقد تم تأخير الإصدار في المتاجر الإلكترونية بعض الوقت نظراً لتغيير المناطق جغرافياً، والآن أصبح متاحاً تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد أخر إصدار على متجر جوجل بلاي لهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد.

كما تم الإعلان من جانب آب ستور عن توفر النسخة الأخيرة لببجي موبايل عبر المتجر الإلكتروني للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS للأيفون، وأضافت لعبة ببجي موبايل العديد من المزايا والتحسينات الجديدة بشكل كلي والمطور تكنولوجياً بالشراكة مع شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة.

وذلك لمنح اللاعبون من كافة أنحاء العالم تجربة لعب مميزة ومثالية تزيد من التشويق والإثارة والمتعة داخل اللعبة، ولم يتوقف الخادم أو ينقطع السيرفر الخاص باللعبة أثناء تنزيل تحديث ببجي الجديد برقم 1.5 المعلن عنه رسمياً من جانب اللعبة، ويجب على كافة اللعبين القيام بتنزيل التحديث الجديد لببجي للحصول على مكافأة التحديث المعلنة.

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن ضرورة تثبيت تحديث ببجي موبايل الجديد لكي يتمكن كافة اللاعبون من دعوة بعضهم البعض وتكوين فريقاً مع بعضهم، حيث لن يتمكن اللاعبون من توجيه دعوة أو تكوين فريقاً إلا إذا كانوا يستخدمون نفس الإصدار من لعبة ببجي موبايل، ففي حال الحصول على التحديث الجديد، فلن تتمكن سوى من دعوة من قام بإجراء التحديث للعبة.

وقد حولت شركة دايناهيكس العالمية للتكنولوجيا والطاقة خريطة إرنغل تحولاً تكنولوجياً طويل الأمد، حيث يرغبون في استغلال واستخدام الخريطة المذكورة باعتبارها قاعدة تجريبية لأحدث الأبحاث العلمية لدى الشركة، وهذا سيعمل في المستقبل على تطوير اللعبة بشكل جيد وممتع، وهذا ما تسعى إليه اللعبة بشكل مستمر من خلال إجراء تحديثات ببجي موبايل المتتالية.

وقد أعلنت اللعبة ضمن ملاحظات التصحيح الجديدة للإصدار الأخير بلعبة ببجي موبايل عن إضافة أسلحة نارية جديدة مثل سلاح ASM Abakan عيار 5.56مم الذي يتميز باحتوائه على أوضاع الإطلاق الثلاثة (آلي – مفرد – الاندفاع القوي من طلقتين)، ويتميز أيضاً بدقة أول طلقتان يتم إطلاقها بتتابع سريع، وهذا ما يجعل هذا السلاح مناسباً لوضع الاندفاع القوي، ويمكنكم الحصول على مزايا تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile الآن.