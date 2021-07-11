نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID وبطريقة قانونية للحصول علي العديد من الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير بطريقة رسمية ومدفوعة أصبح من أكثر الأسئلة تداولا على شبكات الإنترنت، حيث تحظي لعبة Free Fire على أعلى نسبة أقبال من هواة الألعاب الإلكترونية خلال الفترة الماضية، وتعد واحدة من أفضل ألعاب الإثارة والتشويق والاكشن، حيث يلعبها الكثير من الكبار والصغار، وهناك فارق كبير للعبة قبل عند شحن الجواهر لان الشحن يغير الكثير من الملابس واسكنات العربيات والأسلحة لذلك لنتعرف علي طرق الشحن لجواهر Free Fire.

شحن جواهر فري فاير

كما تعتبر الجواهر هي العملة المستخدمة في لعبة فري فاير والتي يمكن للاعب من خلالها الوصول إلى أعلى المستويات ومواجهة المنافسين وشراء كل ما يلزم من أدوات وأسلحة وملابس، وهناك الكثير من الطرق لشحن جواهر Free Fire ولكن سوف نتعرف علي امن الطرق وافضلها لشحن الجواهر.

طرق شحن جواهر فري فاير

تتعدد الطرق والأساليب المستخدمة للحصول على آلاف الجواهر بشكل شرعي ومدفوع من خلال استخدام ID (الأي دي) الخاص باللاعب ودون الحاجة للذهاب الي المواقع المضللة.

الطريقة الأولي

يمكنك الحصول على أكبر عدد من الجواهر بطريقة رسمية من خلال تسجيل الدخول عبر موقع شيب تو جيم وإدخال رقم ID الخاص باللاعب ومن ثم اختيار عدد الجواهر التي نحتاج إليها في الشحن مع اختيار طريقة الدفع المناسبة ، حيث يمكن الدفع باستخدام بطاقة الماستر كارد أو من خلال الفيزا .

ويمكنك أيضا شحن الجواهر بشكل شرعي من خلال التواصل مع شركات الاتصالات المتاحة.

بعد الانتهاء من خطوات الشحن وبعد مرور بضع ثوان يمكنك الحصول على عدد الجواهر التي نبحث عنها ونريد شحن الحساب بها.

الطريقة الثانية

قد تقف شحن الجواهر عائقا أمام الكثير منا وبخاصة في حين عدم توافر إمكانية الشحن بشكل رسمي مدفوع ولكن مع انتشار مواقع الألعاب يمكنك إعادة شحن الجواهر بشكل شرعي من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي OONOO حيث يقدم هذا الموقع عدد من النقاط في مقابل تقديم مجموعة من المهام المتاحة بداخل الموقع وتتلخص تلك المهام في أراء استطلاعات الرأي والعمل على مشاركة الإلعاب والتطبيقات مع الآخرين و استخدام مميزات متابعة الفيديوهات ودعوة الأصدقاء والأهل.