نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر iphone 13 pro max وموعد نزول ايفون 13 برو max في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة iphone 13 pro max ، هو النسخة الأكبر من سلسلة هواتف أبل المتوقع نزولها في الأسواق في شهر سبتمبر 2021، حيث تضم سلسلة هواتف أبل أربعة طرازات مختلفة وهم ( ايفون 13 برو ماكس ، ايفون 13 برو ، ايفون 13 ، وجوال ايفون 13 ميني )، حيث يأتي هاتف ايفون 13 برو max بشاشة من نوع ( ltpo oled ) من شركة سامسونج العالمية محمية بطبقة من الزجاج قوية وصلبة مقاومة للصدمات والخدوش، كما يدعم الهاتف خاصتي touch id و face id على عكس الطرازات السابقة، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ( 5g )، ويأتي بمعالج من نوع ( apple a14 bionic ) وهذا النوع هو من أفضل أنواع المعالجات من حيث الأداء والسرعة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على iphone 13 pro max مواصفات وسعرة في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات iphone 13 pro max

الهاتف يدعم خاصية ( nfc ) .

يبلغ طول الهاتف 160.8، ويبلغ عرضة 78.1، كما يبلغ سمكه 7.4 .

يأتي الهاتف بوزن 228 جرام .

يدعم هاتف iphone 13 pro max 2021 شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع والجيل الخامس .

شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع والجيل الخامس . الخامات المستخدمة في تصنيع واجهة الهاتف من زجاج غوريلا، وظهر الهاتف مصنع من الزجاج، والخامات المستخدمة في تصنيع إطار الهاتف هي من الفولاذ المقاوم للصدأ .

الهاتف مقاوم للماء والغبار .

هاتف 13 pro max يدعم خدمات الدفع المختلفة مثل الفيزا كارد والماستر كارد .

يدعم خدمات الدفع المختلفة مثل الفيزا كارد والماستر كارد . يأتي الهاتف بشاشة من نوع ( ltpo oled ) من شركة سامسونج العالمية محمية بطبقة من الزجاج قوية وصلبة مقاومة للصدمات والخدوش والزيت والبصمات .

يدعم هاتف iphone 13 pro max 2021 شريحة اتصال من نوع nano sim .

شريحة اتصال من نوع nano sim . الهاتف يأتي بثلاثة إصدارات مختلفة، الإصدار الأول ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام، الإصدار الثاني ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام، الإصدار الثالث ذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام .

لا يدعم هاتف ايفون 13 برو max زيادة المساحة التخزينية .

زيادة المساحة التخزينية . يأتي الهاتف بمعالج من نوع ( apple a14 bionic ) سداسي النواة، بتكنولوجيا 5 نانو متر .

كما يأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع ( apple gpu ) .

يأتي هاتف أيفون 13 pro max بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأولي بدقة 24 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 12 ميجا بكسل .

بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأولي بدقة 24 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 12 ميجا بكسل . تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4k، بجودة 1080 بكسل، كما تدعم خاصية ( gyro-els, dolby vision hdr, stereo sound ) .

كما يأتي هاتف iphone pro max 13 بكاميرا أمامية مزدوجة، الكاميرا الأولي بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل .

بكاميرا أمامية مزدوجة، الكاميرا الأولي بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل . كما تدعم الكاميرا الأمامية للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4k بجودة 1080 بكسل .

الهاتف يحتوي على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفه عامة .

كما يدعم هاتف i13 pro max خاصية البلوتوث بإصدار 5.0، كما يدعم خاصية ( a2dp, le, aptx hd ) .

خاصية البلوتوث بإصدار 5.0، كما يدعم خاصية ( a2dp, le, aptx hd ) . الهاتف يأتي بسماعات خارجية من نوع ستيريو، كما يدعم خاصية ( dolby atmos ) .

يوجد في الهاتف منفذ usb من نوع type-c 2.0 مع دعمه لخاصية ( on-the-go ) .

سعة البطارية في هاتف ايفون ١٣ برو max تبلغ 4000 مللي أمبير.

تبلغ 4000 مللي أمبير. يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع، كما يدعم خاصية الشاحن اللاسلكي بقوة 25 وات، كم أنه يدعم أيضا خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 وات .

هاتف iphone 13 pro max يأتي بنظام التشغيل ios 15 .

يأتي بنظام التشغيل ios 15 . الهاتف متوفر باللون الأسود والأبيض والفضي والذهبي ايفون ١٣ برو ازرق ، ايفون 13 برو max الوردي .

iPhone 13 Pro Max سعر

سعر ايفون 13 برو max للنسخة 128 جيجا بايت عالميا هو 1700 دولار أمريكي .

للنسخة 128 جيجا بايت عالميا هو 1700 دولار أمريكي . كما يبلغ سعر الهاتف في السعودية هو 6500 ريال سعودي .

سعر ايفون 13 برو Max في مصر هو 27000 جنيه مصري .

هو 27000 جنيه مصري . كما يبلغ سعر الهاتف في الإمارات هو 5900 درهم إماراتي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات وسعر iphone 13 pro max وموعد نزول ايفون 13 برو max في المملكة العربية السعودية .