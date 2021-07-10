نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوائم ويندوز 11 الجديدة كل ما تريد معرفته عن الجديد في Windows 11 والاختلافات عن ويندوز 10 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما الجديد في ويندوز 11 وما المختلف عن الاصدار العاشر للويندوز هو ما يريد المستخدم معرفته. يمكن الذهاب مع Windows 11 في جولة عبر معاينة Windows Insider من مايكروسوفت. إليك نظرة على جميع الميزات والتغييرات والتحسينات الرئيسية التي ستجدها حتى الآن في الجيل التالي من ويندوز.

سطح مكتب Windows 11

يُظهر سطح مكتب Windows 11 تغيير تصميم Fluent الجديد مع وضع شريط المهام الجديد في الأسفل.

قائمة ابدأ في ويندوز 11

تتميز قائمة ابدأ بأحد أكبر التغييرات في Windows 11 مع تخطيط متناثر يعرض فقط التطبيقات المثبتة والموصى بها والمستخدمة مؤخرًا.

قائمة جميع التطبيقات في Windows 11

لا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة “جميع التطبيقات” لمشاهدة جميع البرامج المثبتة ، ولكنها تتطلب نقرة إضافية في قائمة “ابدأ” الجديدة.

شريط مهام Windows 11

لا يزال شريط مهام Windows 11 موطنًا لفتح التطبيقات وتثبيتها ولكنه أقل قابلية للتخصيص من ذلك الموجود في Windows 10.

شريط المهام المحاذي لليسار في نظام التشغيل Windows 11

على الرغم من أنه لا يمكنك نقل شريط مهام Windows 11 إلى أعلى الشاشة أو جوانبها ، يمكنك نقله إلى اليسار.

Windows 11 Lockscreen

تعد شاشة القفل ل Windows 11 ضئيلًا ولكنه بسيط مع عرض التقويم أو البريد أو الطقس فقط وصورة موضوعة في الخلفية.

مستكشف ملفات Windows 11

يتميز Windows 11 File Explorer بتصميم Fluent الجديد ويستبدل الشريط بشريط أوامر ، مع رموز عصرية أصغر لجميع أوامر المفاتيح.

الأدوات في Windows 11

تعرض ميزة الأدوات الجديدة أحدث الأخبار والطقس وأسعار الأسهم وغيرها من المعلومات.

إعدادات الإضافات والادوات في Windows 11

يمكنك التحكم في نوع المعلومات التي تظهر في جزء عناصر واجهة المستخدم.

تخصيص الأدوات في Windows 11

يمكنك تخصيص الأدوات المصغّرة بشكل أكبر لاختيار نوع الأخبار التي تريد قراءتها والموضوعات التي تريد متابعتها.

أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11

قامت Microsoft بتحسين ميزة أجهزة سطح المكتب الافتراضية في Windows 11 بحيث يمكنك بسهولة إنشاء العديد من أجهزة سطح المكتب للتوفيق بين التطبيقات المختلفة.

ترتيب النوافذ بفي Windows 11

قامت Microsoft بتحسين ميزة التخطيط التلقائي Snap layout في Windows 11 بحيث يمكنك بسهولة وضع عدة نوافذ على الشاشة.

بحث Windows 11

تساعدك ميزة البحث في ويندوز 11 في العثور على التطبيقات والمستندات ومواقع الويب والمزيد.

متجر Microsoft في Windows 11

تمت إعادة تصميم متجر Microsoft بحيث يسهل التنقل والوصول إلى التطبيقات والألعاب والترفيه.

مكتبة Microsoft Store في Windows 11

يساعدك قسم مكتبة Microsoft Store في العثور على التطبيقات والعناصر الأخرى التي قمت بتنزيلها ومعرفة أي منها يمكن تحديثه.

اشعارات Windows 11

يؤدي النقر فوق الوقت والتاريخ إلى عرض الإشعارات بالإضافة إلى التقويم الخاص بك.

لوحة الإعدادات السريعة في Windows 11

توفر لوحة الإعدادات السريعة القابلة للتخصيص “system-tray-pane” ، التي يمكن الوصول إليها من شريط المهام ، الوصول إلى العديد من الخيارات الرئيسية.

قائمة الطاقة في Windows 11

كما هو الحال في نظام التشغيل Windows 10 ، يؤدي النقر بزر الماوس الأيمن فوق الزر “ابدأ” في نظام التشغيل Windows 11 إلى عرض قائمة الطاقة وبعض الأوامر الخاصة بميزات ومواقع Windows الرئيسية.

لوحة مفاتيح تعمل باللمس لنظام التشغيل Windows 11

تتميز لوحة مفاتيح Windows 11 التي تعمل باللمس بمظهر أنظف وتخطيط أفضل من إصدار Windows 10.

لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية يعمل باللمس لنظام التشغيل Windows 11

ينقلك الزر المخصص على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس إلى مجموعة متنوعة من الرموز التعبيرية وصور GIF المتحركة والرموز.

Microsoft Edge في نظام التشغيل Windows 11

لقد أزاح Microsoft Edge متصفح Internet Explorer تمامًا ، حيث حصل المتصفح القديم أخيرًا على رحلة الى الجحيم.

إعدادات Windows 11

تم تجديد شاشة الإعدادات وتكثيفها في Windows 11.

التخصيص في Windows 11

يمكنك تخصيص Windows 11 وتخصيصه باستخدام سمات وألوان مختلفة.

استرداد النظام في Windows 11

يتيح لك System recovery ، الموجود الآن ضمن “النظام” في تطبيق “الإعدادات” ، تحديث الويندوز في حالة حدوث مشكلة.

تحديثات Windows 11

تبدو شاشة Windows 11 Update مختلفة ولكنها تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها في ويندوز 10.

مركز تقديم الملاحظات والفيد باك في نظام التشغيل Windows 11

يمكنك مشاركة تعليقاتك وشكاويك وطلباتك حول Windows 11 مع Microsoft عبر مركز تقديم الملاحظات.