نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف جديد من شركة فيفو Vivo Y53s 4G | أهم المواصفات والمميزات والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Vivo Y53s 4G أحدث هواتف شركة فيفو والذي أعلنت عنه الشركة منذ أيام ، يأتي الهاتف ضمن سلسلة هواتف الشركة تحت عائلة الـY ، والجدير بالذكر أنه توجد نسخة أخري من الهاتف تم الإعلان عنها منذ فترة تحت نفس الإسم لكن مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Vivo Y53s 4G:

‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلى 190 جراماً.‌

يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

كذلك يمكن زيادة سعة التخزين وذلك عن طريق إضافة كارت ميموري في المنفذ الخاص به.‌

لا يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة فيفو الخاصة Funtouch 11.1.‌

شاشة الهاتف بحجم 6.58 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة 401 بكسل لكل إنش.‌

يأتي الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو الألعاب.‌

يحتوي الهاتف علي معالج من شركة Media Tek وهو Mediatek Helio G80 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

المعالج ثماني النواة يحتوي علي نواتين تعملان بتردد 2.0 جيجاهيرتز من نوع Cortex-A75.‌

كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2.‌

يتوفر من الهاتف نسخة واحدة من سعة التخزين وتأتي مع 128 جيجا و 8 جيجا رام.

كاميرات هاتف Vivo y53s 4G:

‌تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار.‌

أما عن الخلفية فالهاتف يأتي بثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم الـPDAF.‌

الثانية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، كذلك الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل مع نفس فتحة العدسة F/2.4 لكنها خاصة بالعزل.‌

يوجد كذلك فلاش ليد ، أيضاً تدعم الكاميرات الـHDR مع التصوير Panoramic.‌

بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يدعم الهاتف التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف:

‌سماعات الهاتف Mono وليست ستيريو ، لكن جودة الصوت عالية وواضحة.‌

وأيضاً يوجد بالهاتف مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زِر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجة.‌

كذلك يتوفر دعم للمستشعرات المختلفة مثل البوصلة ، الجيروسكوب ، التقارب ، وكذلك التسارع.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

مدخل الشحن من النوع السريع Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG. ‌

يتوفر الهاتف بإختيارين من الألوان : الأسود و الأزرق البنفسجي.

سعر هاتف Vivo Y53s 4G:

304$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 4768 جنية مصري.

هذا السعر الرسمي للهاتف المعلن عنه للنسخة الفيتنامية ، ومن المتوقع إطلاق الهاتف للأسواق العالمية قريباً.