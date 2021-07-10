نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير برقم الـ ID وجائزة الـ 10000 جوهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف وتتنوع طرق شحن جواهر فري فاير، إلا أن الشحن المدفوع مقابل الرصيد هو الأكثر أهمية وأمانًا بنسبة 100%، بالتزامن مع إطلاق اللعبة عدد من الأحداث الهامة الجماعية المتتالية، التي توفر الحصول على بعض الهدايا والجوائز والمكافآت للاعبين النشطين، الذين يتمكنون من تحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات القوية، لذا نوضح لكم خلال السطور التالية أبرز معالم الإصدارات والتحديثات الجديدة، وكيفية الشحن والحصول على ما تريد من خلال خطوات بسيطة.

شحن جواهر فري فاير

أما عن خطوات شحن جواهر فري فاير بشكل مدفوع مقابل الخصم من بطاقة الدفاع الإلكتروني، وهي أكثر الطرق أمانًا ومصداقية، فيمكنك ذلك من عبر موقع shop2game، ثم اتباع باقي الخطوات الأساسية من داخل الموقع من إختيار اسم الدولة ولعبة free fire، ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني، ثم تسجيل رقم معرف اللاعب أو ما يُعرف برقم الـ ID، ثم اختيار كمية الشحن والجواهر، ثم موافق.

الحصول على الهدايا وخصومات تصل لـ 33%

كما يمكنك الحصول على خصومات تصل لـ33% على جميع عناصر الرويال اليوم، الذي يُعد ذروة حدث فري فايتر من خلال لعب المهمات للحصول على 3 قسائم الحاضنة و AK47 وكوبرا الأسطوري، مع إمكانية الحصول على 9999 جوهرة كهدايا وجوائز المشاركة في حدث عجلة الربيع المدهش، والذي يتطلب منك تحقيق بعض الانتصارات، حتى يتسنى لك الحصول على الألماس التي تساعدك في شراء المهمات والعناصر الأساسية من سكنات وحزم وملابس وأسلحة وغيرها.

كيفية استخدام بطاقة أرض الحِرَف

أما عن حدث الأسبوع الجاري حتى منتصف يوليو، فعو حدث أرض الحرف من فري فاير ماكس، الذي يستهدف الفئات النشطة من اللاعبين، والتي ستشهد منافسات أكثر إثارة وتنافسية، ويتطلب الاشتراك فيها والحصول على بطاقتها، من تسجيل الدخول للحصول على الجوائز، ثم استخدام البطاقة من خلال اتباع الخطوات التالية: