نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات بحثية وميزات جديدة للوضع الداكن على محرك جوجل تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في تسابق محموم للتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي فقد طرحت جوجل خدمات بحثية وميزات جديدة تختبرها للوضع الداكن لمحرك بحثها، حيث تختبر شركة جوجل حاليا ، ميزات جديدة لسمة الوضع الداكن Dark Mode لمحرك البحث على الويب، كنوع من إعادة هيكلة خدمة البحث العالمية، وذلك لتسهيل الأمور على مستخدميها، ويساعد الترتيب الجديد مزايا التطبيق بشكل خاص أولئك الذين يجرون عمليات بحث مخصصة على Google Search، التي قد تكون بلغة معينة أو لتاريخ محدد.

جوجل تطرح ميزات جديدة ومفيدة تحت الاختبار:

ومن الجدير بالذكر فقد ذكرت بعض المواقع المتخصصة، بدأت عملاقة التقنية الأمريكية شركة جوجل، في طرح التغيير على عدد قليل من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتأتي ميزات بحث جوجل الجديدة، بعد اختبار الشركة خاصية الوضع الليلي لعدة أشهر، كعملية اختبار محدود، و سيتمكن المستخدم من العثور على خيار “إعدادات” جديد أعلى صفحة ويب بحث Google، بجوار أيقونة الحساب مباشرة، وتتضمن قائمة الإعدادات المنسدلة الجديدة، ما مجموعه سبعة خيارات تتيح لك إجراء عمليات بحث مخصصة على الويب، تتكون من:

إعدادات البحث. واللغات. وإخفاء النتائج الصريحة. والبحث المتقدم. وسجل البحث وبياناتك في تعليمات البحث والبحث.

حيث أن خيارات البحث قد تكون قد ظهرت في خدمات جوجل وهي ليست جديدة تمام، حيث كان بإمكان أولئك الذين يستخدمون محرك بحث جوجل، ظهورها على صفحة نتائج البحث في خيار الأدوات، أسفل شريط البحث مباشرة، حيث يعمل هذا الخيار بطريقة مماثلة، ما يسمح للمستخدمين بتخصيص بحثهم من خلال عوامل التصفية،وقد تكون نتيجة هذا الخيار خيار الإعدادات الجديد هو مجرد إعادة تنظيم للوظائف والتي يقدمها محرك جوجل لمستخدميه ، على الرغم من أنه يجعل الأمور أسهل للجميع، إلا إنها منظمة بطريقة جديدة، يمكن أن تساعد المستخدمين على تخصيص بحثك دون تحميل صفحة نتائج البحث الأولى.

جوجل تختبر زر إعدادات جديدة:

حيث طرحت جوجل بعض الاعدادات والتي تفيد فى البحث على محرك جوجل وبالإضافة إلى ذلك، تختبر جوجل ميزتين جديدتين، وفقا لما ذكرته بعض المواقع المتخصصة في التكنولوجيا والتقنية المتقدمة، ويذكر ان أحد هذه الخيارات وهي عبارة عن استخدام الخلفيات المخصصة على الهواتف المحمولة، وظهرت هذه الميزة لأول مرة على أجهزة محدودة خلال العام الماضي، وتتابع الشركة الآن طرحًا قائمًا على الحساب للميزة على نطاق أوسع هذا العام، ويتوفر الزر الجديد في قائمة الإعدادات أعلى صفحة البحث، والذي سيظهر على شكل رمز يشبه الشمس، والذي سيتحول عند تشغيل الوضع المظلم إلى شكل القمر.

ميزة اضافة على محرك جوجل زر تبديل مخصص للوضع الداكن:

وهناك إضافة أخرى مثيرة للاهتمام، قد تقدمها جوجل إلى محرك البحث قريبًا، وهي زر تبديل مخصص عند ظهور الوضع الداكن، ويشير تقرير صادر عن جوجل، إلى أن الشركة الأمريكية تطرح وتختبر الميزة الجديدة على نطاق واسع لمستخدمي البحث، ويشار إلى المظهر الداكن الجديد لمحرك بحث جوجل على أجهزة سطح المكتب، يحل محل المساحات البيضاء الشاسعة حيث تظهر خلفية صفحات البحث باللون الرمادي الغامق، وتتحول معظم الرموز والنصوص إلى درجات مختلفة من الرمادي والأبيض، التي تبدو ظاهريًا مريحة للعينين أثناء الليل.