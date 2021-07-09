نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة ببجى الأخير بأسلحة ومركبات جديدة ومتطورة لشهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجى الأخير النسخة الأخيرة لشهر يوليو 2021 . كذلك تم تحديث النسخة الجديدة الأخيرة بكميات أسلحة . كما تم إضافة مركبات حديثة بشكل متطور للغاية . تلك اللعبة ببجى ذات الشهرة العالمية التي يلعبها الملايين علي مستوي العالم . كما من منطلق إضافة كل ما هو جديد تم تحديث وتطوير ببجى موبايل الحديثة . كذلك أخر أصدار وهو 1.5 لشهر يوليو الحالي . كما تم التصريح من الشركة بأن هناك ببجى موبايل عربي كإضافة جديدة علي ببجى موبايل . كذلك تم التصريح بكافة التحديثات علي اللعبة PUBG MOBILE . ذلك من خلال الحسابات الرسمية علي تويتر . كما أننا سنتعرف علي تحديث بوبجى الأخير وما تحتويه التحديثات الجديدة

تحديث لعبة ببجى الأخير وأهم ما جاء من تصريحات عن تحديث PUBG MOBILE

يأتي تحديث ببجي موبايل الأصلية بكميات أسلحة وكميات مركبات متطورة . كذلك دعت الشركة كافة اللاعبين علي PUBG MOBILE أن يتطلعوا للبحث عن المستقبل داخل اللعبة . ذلك المستقبل في ببجى موبايل التحديث الجديد الخاصة بالمهام التي تخص الإشعال . كذلك من خلال التحديث الأخير يمكن لكافة اللاعبين أكتشاف مصنع تسلا ذات التطور الكبير . ذلك المصنع الخاص بالتكنولوجيا المتطورة جداً . كما أن PUBG MOBILE تتاح عليها كمية الأسلحة والمركبات المتطورة والحديثة . لذلك سوف يستمتع اللاعب أكثر مع التحديث الأخير في ببجي . كما أن من ضمن الأسلحة هناك البنادق الهجومية بشكل متطور للغاية التي ستجعل اللعب في منتهي الإثارة .

موقع ببجى الرسمي والتحديث الأخير الخاص في PUBG MOBILE

تم تصميم التحديث الأخير للنسخة الخاصة بشهر يوليو إصدار 1.5 من تحديث لعبة ببجى الأخير . لكي ما يتوافق مع كافة أنواع الجوالات ذات التقنية أند رويد . ذلك لكي ما يتمكن كافة اللاعبين باللعب في ببجى في أي وقت يرغبون . كما أن التحديث الأخير المتوافق مع كافة أنواع هواتف أند رويد يسهل عملية تنزيل ببجى أياً كان نوع الهاتف الخاص باللاعب . كذلك في تحديث ببجي موبايل الأصلية يمكن لكافة اللاعبين أن يتنافسوا . ذلك داخل اللعبة من خلال المظلة التي تم تحديثها هي الأخري داخل اللعبة . كما أن التحديث شمل أيضاً الشكل الكلاسيكي والذي يضم داخله مائة لاعب . كذلك تسعي الشركة المنتجة بشكل مستمر أن تمنح كافة اللاعبين علي مستوي العالم . لكي ما يحظوا بتجربة لعب بشكل متميز ومتطور . كذلك يتم التحديث لكي ما يكون هناك تحسينات بشكل مستمر . كما أيضاً هذا ما تم فعله علي نسخة 1.5 لشهر يوليو الجاري .

المكافأة التي أعلنت عنها الشركة عن القيام بتحديث ببجى موبايل الحديثة

في البداية دعت الشركة كافة اللاعبين الذين يمتلكون هواتف أند رويد . يجب توفير مساحة فارغة علي الهاتف لا تقل عن 600MG . ذلك لكي ما يستوعب الهاتف حجم التحديث في ببجى موبايل التحديث الجديد . كذلك أيضاً كافة الأجهزة التي تعمل بنظام IOS لا بد من توفير مساحة لا تقل عن 1.64GB . تلك المساحات لكى ما بتم إكمال تنزيل التحديث في تحديث ببجي موبايل الأصلية . كذلك تم التنبيه من الشركة بسرعة تحديث اللعبة بنسختها الأخيرة . ذلك لكي ما يتمكن كافة اللاعبين بأن يقوموا بدعوة بعضهم البعض لتكوين فرق اللعب . كذلك لا يمكن تكوين فريق للعب أذا ما أستمر اللاعب يلعب بنسخته القديم الغير محدثة في PUBG MOBILE . ذلك نوهت عنه الشركة المنتجة حيث التحديث الأخير متاح من يوم 9 يوليو حتي 16 يوليو الجاري .

ما هي المكافأة التي أعلنتها الشركة عن تحديث PUBG MOBILE

يتم منح أي لاعب يقوم بالتحديث علي AG 100 وأيضاً BP 2880 . كما أن تحديث لعبة ببجى الأخير يحصل اللاعب علي حقيبة الظهر “أشرطتنا” لمدة 3 أيام . كذلك يستمتع اللاعب بأوضاع تجارب حديثة تم وضعها ذلك في مهمة الأشغال . كما تم تحديث الخريطة بشكل متطور في خريطة أرنغل بشكل طويل الأمد . كذلك يأتي تطوير الخريطة بإضافة أحدث الأبحاث العلمية . كما يتم الوصول لوضع الأبحاث العلمية في تحديث ببجي موبايل الأصلية من مدخل أيفوجراوند .

تحديث لعبة ببجى الأخير وهذا ما جاء من تصريحات الشركة المنتجة . تلك الشركة الرائدة في تحديث اللعبة و أنتاج اللعبة . كذلك تم التصريح من خلال المعلومات المتداولة بأن هناك نسخة من التحديثات . تلك النسخة صدرت من ببجي موبايل عربي . كما تم التوضيح علي ما يحصل عليه اللاعب من مكافآت من خلال تحديث ببجي موبايل التحديث الجديد .