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عمر شويل - جدة مشروع مربح من المنزل بدون رأس مال نهائياً وربح شهري مضمون %100، يسعى الكثير من الشباب في الوقت الحالي إلى إنشاء مشروع صغير خاص به، بحيث يكون لا يحتاج إلى رأس مال وفي نفس الوقت يدر عليه ربحاً شهرياً جيداً، فالعمل في الوظائف المعتادة أصبح لا يناسب طموح الكثيرين ممن يسعون إلى الاستقلالية في العمل. واليوم جئنا لكم بفكرة مشروع ضغير يضمن لك ربح ودخل مضمون كل شهر 100 %، وذلك بدون الحاجة إلى استثمار الأموال أو المخاطرة بمدخراتك لتنفيذ ذلك المشروع الذي يعمل به بالفعل كثير من الشباب.

فكرة مشروع مربح من المنزل بدون رأس مال

لكي تتمكن من إنشاء مشروع خاص بك من المنزل مع أرباح شهرية جيدة، كل ما عليك هو الاستعانة بعدد من زجاجات المياه الغازية حجم 2 لتر، بالإضافة إلى عدد من زجاجات العصير ( زبادو ) البلاستيكية الفارغة. قم باقتصاص الجزء العلوي من زجاجات المياه الغازية حجم 2 لتر، بعدها يتم إحضار وعاء به أسمنت صافي غير مُضاف إليه رمال، مع الاستعانة بقطع من القماش خشن الملمس ( الخيش )، ويمكنك استبداله بقطع قماشية أُخرى ولكن يُفضل الخيش أو الصوف، حيث يستطيع الصوف الربط جيداً بين الزجاجة والأسمنت.

يتم وضع قطعة صوف تكفي لتغطية الجزء الخارجي من الزجاجة في وعاء الأسمنت، ثم يتم بواسطتها تغطية زجاجة المياه الغازية، ثم يتم الاستعانة بقطعة أُخرى صغيرة يتم غمصها في الأسمنت وتغطية الجزء العلوي من الزجاجة، وبذلك تصبح كافة أنحاء الزجاجة مُغطاة سواء الجزء العلوي أو السفلي والأسطوانة بالكامل.

مشروع صغير بأرباح شهرية مضمونة

يتم تكرار نفس الخطوات في زجاجات العصير ( زبادو ) البلاستيكية الفارغة، عبر وضع قطع القماش الصوف الصغيرة في الأسمنت ثم تغطية الزجاجة بها، مع عدم التخلص من الجزء العلوي للزجاجة حتى تصبح قطعة واحدة. ثم تُترك جميع الزجاجات لمدة يوم كامل حتى تجف تماماً، ثم يتم عمل فتحة بيضاوية في منتصف الزجاجة، ثم الاستعانة بوعاء أخر به أسمنت أكثر تماسك السائل به أقل من المُستخدم سابقاً، ثم يتم توزيعة بواسطة فرشاة أو ملعقة على كامل أنحاء الزجاجة ماعدا الجزء المفتوح، مع الوضع في الاعتبار وضع طبقة الأسمنت تصل إلى 0.5 سنتيمتر فقط.

نأتي الآن للخطوة الأكثر أهمية وهي عمل رسم بسيط أو خطوط بواسطة قلم أو خلة أسنان، ثم يتم ترك الزجاجات لتجف مرة أُخرى، ثم يتم الاستعانة بصبغة الخشب وفرشاة بحيث يتم تغطيتها بالصبغة ثم إضافة اللون الذهبي أو النحاسي، حتى تظهر وكأنها جزء خشبي مُستخرج من شجرة بشكل رائع. يتم تطعيمها بالقليل من اللون الأبيض، ثم القليل من البولستر البني، حتى تصبح زهرية يمكنك بيعها هكذا أو إضافة ورد صناعي، وتكرر هذه العملية مرات عديدة لإنشاء مشروع صغير مربح من المنزل بدون رأس مال نهائياً.